به گزارش میراث آریا؛ نشست تخصصی «ارتقای نظام مدیریت و مستندسازی اموال فرهنگی‌تاریخی موزه‌های شهرداری تهران با محوریت سامانه جام» به همت اداره‌کل موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن نوروز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برگزار می‌شود.

در این نشست، مهدی هداوندخانی، رئیس اداره نظارت و برنامه‌ریزی اداره‌کل موزه‌ها، دبیر نشست خواهد بود و نسیم جانملکی و شراره فرخی، کارشناسان اموال منقول فرهنگی و تاریخی اداره‌کل موزه‌ها، به همراه سارا متین، مسئول موزه‌های استان تهران، به‌عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت حضوری در این نشست تخصصی شرکت کنند.

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