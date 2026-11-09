بررسی و تعیین درجه هنری هنرمندان در سیزدهمین نشست کمیته تخصصی حکاکی چرم

به گزارش میراث آریا، سیزدهمین نشست کمیته فنی تخصصی ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنرهای سنتی و میراث‌داران تمدنی، در مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران برگزار گردید. این جلسه با حضور حسین خواجه‌بیدختی، دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنرهای سنتی و میراث‌داران تمدنی، زهرا عرب علیدوستی رئیس کمیته‌های فنی تخصصی شورا، و حسین اسماعیلی نماینده معاون صنایع‌دستی در شورا، و همچنین اساتید برجسته و متخصص حوزه‌های مذکور تشکیل شد.



در این نشست، کمیته تخصصی حکاکی چرم به بررسی آثار ۷ هنرمند از اقصی نقاط کشور در رشته‌های حکاکی روی چرم، قطاعی و سوخت معرق چرم پرداخت. ارزیابی فنی و هنری این آثار بر عهده اساتید متخصص این حوزه، از جمله مهدی عتیقی مقدم (استاد مرمت نسخ)، بهروز سیف‌اللهی (نقاشی روی چرم)، حاجی عبدالله فولادی و نرگس پورحقیقی (حکاکی روی چرم) بود.



بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، صلاحیت‌های هنری متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت و برای هنرمندان واجد شرایط، درجات هنری متناسب با سطح آثارشان پیشنهاد گردید. همچنین در مورد برخی از متقاضیان، تصمیم‌ نهایی منوط به ارائه آثار و بررسی تکمیلی در جلسات آتی شورا شد.



این جلسات با هدف شناسایی هنرمندان برتر، ارتقای جایگاه تخصصی صنعتگران و ثبت میراث ملموس هنرهای سنتی کشور برگزار می‌شود تا بستری مناسب برای حمایت‌های متقابل و ارتقای کیفیت آثار صنایع دستی فراهم گردد.

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