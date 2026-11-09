پیگیری روند ساماندهی و بهسازی ساحل هچیرود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ولی‌پور یکشنبه ۱۷آبان ۱۴۰۵ در بازدید از محل اجرای پروژه دیوار سنگی ساحل هچیرود که با حضور معاون مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران (نوشهر)، رئیس اداره منابع طبیعی چالوس و نماینده شهرداری هچیرود، انجام شد، از ساماندهی و بهسازی نوار ساحلی خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چالوس، افزود: در این بازدید، مراحل اجرای پروژه شامل احداث پی و اجرای دیواره سنگی مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت پیشرفت عملیات عمرانی از نزدیک ارزیابی شد.

او با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: رعایت ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی، نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه و تعامل میان دستگاه‌های مرتبط، از الزامات اجرای طرح‌های ساماندهی نوار ساحلی است.

ولی‌پور خاطرنشان کرد: ساماندهی سواحل علاوه بر بهبود شرایط عمرانی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، باید با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، حفاظت از طبیعت ساحلی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های گردشگری انجام شود تا زمینه استفاده پایدار از جاذبه‌های طبیعی منطقه فراهم شود.

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