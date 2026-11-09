پریرخ عنایتی آهنگر در گفتگو با میراث‌آریا با اشاره به آغاز فعالیت‌های خود در حوزه حفاظت از آثار تاریخی آهنگرکلا بزرگ بابل گفت: از سال ۱۳۸۶ با دغدغه حفظ آثار تاریخی زادگاهم، پیگیری ثبت ملی، حفاظت و مرمت بناهای ارزشمند این منطقه را آغاز کردم و با وجود دشواری‌ها و موانع متعدد، تلاش کردم این مسیر را با عشق به زادگاه و احساس مسئولیت نسبت به میراث‌فرهنگی ادامه دهم.

او افزود: نخستین دستاورد این پیگیری‌ها، ثبت ملی جَدّه تَکیّه آهنگرکلا بزرگ بابل در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ با شماره ۳۱۲۰۸ بود که پس از آن اقدامات حفاظتی و مرمتی این اثر نیز در دستور کار قرار گرفت.

این بانوی فرهنگ‌دوست ادامه داد: پل تاریخی نوکه‌جار آهنگرکلا بزرگ نیز در ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ با شماره ۳۳۲۶۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و این اتفاق زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی منطقه را فراهم کرد.

حمایت مالی از پژوهش‌های باستان‌شناسی پل نوکه‌جار

بانو پریرخ عنایتی با اشاره به روند حفاظت از پل تاریخی نوکه‌جار اظهار کرد: در اواخر خردادماه سال ۱۴۰۴، عملیات پاک‌سازی و آزادسازی حریم این پل با نظارت معاونت میراث‌فرهنگی استان و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بابل آغاز شد که در جریان آن، شواهد و سازه‌ای دیگر شناسایی شد و ضرورت انجام مطالعات تخصصی باستان‌شناسی را مطرح کرد.

او تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، ادامه عملیات اجرایی تا انجام بررسی‌های علمی متوقف شد و سرانجام مرحله پژوهش باستان‌شناسی و گمانه‌زنی این اثر با مدیریت حکیمه رازقی منصور از مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شد و هشتم آبان‌ماه به پایان رسید.

او با تأکید بر اهمیت این مطالعات گفت: تمامی هزینه‌های مراحل انجام‌شده پژوهش باستان‌شناسی را با هدف کمک به شناخت دقیق‌تر این اثر تاریخی و فراهم شدن زمینه حفاظت و مرمت اصولی آن تأمین کردم.

این بانوی خیر افزود: معتقدم حفاظت از میراث‌فرهنگی تنها وظیفه دستگاه‌های متولی نیست و مردم و خیرین نیز می‌توانند با مشارکت و حمایت خود، نقش مؤثری در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی سرزمینشان داشته باشند.

تداوم حمایت‌ها برای حفاظت و احیای پل تاریخی

عنایتی آهنگر با اشاره به ضرورت پیگیری مراحل بعدی حفاظت از پل نوکه‌جار بیان کرد: با پایان یافتن مرحله گمانه‌زنی باستان‌شناسی، اکنون ادامه مطالعات، تدوین طرح حفاظتی و مرمتی و فراهم‌سازی مقدمات اجرایی برای احیای این اثر تاریخی اهمیت دارد.

بانوی خیر در حوزه فرهنگ مازندران ابراز امیدواری کرد با همراهی فرمانداری بابل، دفتر نمایندگی شهرستان، دستگاه‌های مرتبط و سایر خیرین فرهنگ‌دوست، زمینه لازم برای تکمیل فرآیند حفاظت و مرمت این پل فراهم شود.

پژوهش در حوزه زبان و فرهنگ مازندران

این بانوی فرهیخته درباره فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی خود نیز گفت: در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با دانشنامه تبرستان و مازندران به‌عنوان پژوهشگر همکاری داشتم و در کنار فعالیت‌های مرتبط با میراث تاریخی، به پژوهش و تألیف در حوزه زبان و فرهنگ مازندرانی نیز پرداخته‌ام.

او از جمله آثار تألیفی خود به کتاب‌های «فرهنگ واژگان مازندرانی» در سال ۱۳۹۰، «مازرونی ترزا کنایه» در سال ۱۳۹۷، «هزارچشمه» در سال ۱۳۹۹، «چاشته سلتون» در سال ۱۴۰۲ و «شور کبریا» در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد.

عنایتی آهنگر در پایان با تأکید بر اینکه میراث‌فرهنگی سرمایه‌ای متعلق به همه نسل‌هاست، گفت: مشارکت مردم و خیرین می‌تواند در کنار دانش تخصصی کارشناسان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، زمینه حفاظت از آثار تاریخی را فراهم کند. امیدوارم تجربه حمایت از پژوهش‌های باستان‌شناسی پل نوکه‌جار، زمینه‌ساز مشارکت بیشتر نیک‌اندیشان در حفاظت و احیای میراث تاریخی مازندران باشد.

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