به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان یکشنبه ۱۷ آبان در دیدار با مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان بر ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک با اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان در زمینه مهارت‌آموزی، تربیت نیروی انسانی متخصص، ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و زیرساختی دو دستگاه تاکید کرد.

محمدرضا اکبری ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشاغل مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، قابلیت ارائه آموزش‌های مهارتی و تخصصی را دارند و می‌توان با طراحی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و کاربردی، افراد را برای فعالیت حرفه‌ای در این حوزه‌ها آماده کرد.

او اضافه کرد: یکی از زمینه‌های مهم همکاری می‌تواند تعریف رشته‌ها و دوره‌های تخصصی مشترک باشد، به‌گونه‌ای که اداره‌کل میراث‌فرهنگی ضمن ارائه محتوای تخصصی، از ظرفیت اجرایی و امکانات آموزشی فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری این دوره‌ها استفاده کند.

اکبری با بیان اینکه حدود ۷۰ عنوان شغلی در حوزه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تعریف شده است، تصریح کرد: یکی از ضعف‌های جدی تاسیسات گردشگری کشور، نبود آموزش‌های مستمر و به‌روزرسانی مهارت نیروی انسانی است.

او با اشاره به محدود بودن مراکز آموزشی فعال در حوزه تاسیسات گردشگری، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تعداد موسسات آموزشی فعال در این بخش در همدان محدود است، این در حالی است که نیاز بازار کار به نیروهای آموزش‌دیده و حرفه‌ای بسیار بیشتر از ظرفیت موجود است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی همدان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات آموزش فنی‌وحرفه‌ای خاطرنشان کرد: ترکیب زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی این مجموعه با دانش تخصصی و ظرفیت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری باشد.

اکبری کمبود نیروی انسانی ماهر و استادکاران باتجربه را یکی از چالش‌های جدی حوزه مرمت و حفاظت از آثار تاریخی دانست و گفت: اگر از دانش، تجربه و مهارت باقی‌مانده آنان برای آموزش نسل جدید استفاده نکنیم، بخش مهمی از این سرمایه‌های تخصصی برای همیشه از دست خواهد رفت.

او افزود: همچنین می‌توان از ظرفیت استادکاران و پیشکسوتان برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی استفاده کرد و تجربیات و دانش ارزشمند فعالان این حوزه را ثبت و مستند کرد.

اکبری به ضرورت پیوند آموزش با اشتغال اشاره کرد و گفت: آموزش زمانی اثربخش خواهد بود که به ایجاد فرصت شغلی منجر شود. باید برای دوره‌های آموزشی، یک فرایند مشخص از مرحله مهارت‌آموزی تا ورود به بازار کار تعریف کنیم تا افرادی که آموزش می‌بینند، امکان اشتغال و استفاده از تسهیلات حمایتی را نیز داشته باشند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان اظهار کرد: در صورت شناسایی ظرفیت‌های موجود و توافق دو مجموعه، می‌توان برخی اماکن را با رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای لازم به فضاهای گردشگری، آموزشی و صنایع‌دستی تبدیل کرد.

او ادامه داد: در برخی از مجموعه‌ها نیز می‌توان بخش‌هایی برای آموزش و فعالیت‌های تخصصی صنایع‌دستی، ایجاد نمایشگاه، عرضه و فروش محصولات هنرجویان و هنرمندان و همچنین فضاهای اقامتی و پذیرایی پیش‌بینی کرد تا افراد ضمن حضور در دوره‌های آموزشی، امکان اقامت با هزینه مناسب را نیز داشته باشند.

اکبری پیشنهاد ایجاد یک مجموعه جامع و چندمنظوره در شهرستان ملایر را مطرح کرد و گفت: می‌توان با بهره‌گیری از تجربه‌های موجود، مجموعه‌ای طراحی کرد که بخش‌های مختلفی از جمله کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی، فضاهای تولیدی، نمایشگاه دائمی و فروش محصولات، بخش‌های تفریحی و انواع فضاهای اقامتی متناسب با توان اقتصادی گروه‌های مختلف گردشگران را در برگیرد.

او ادامه داد: در چنین مجموعه‌ای، گردشگر صرفا بازدیدکننده نخواهد بود، بلکه می‌تواند با حضور در کارگاه‌ها، با فرایند تولید آشنا شود، آموزش ببیند و حتی در تولید یک محصول مشارکت کند. چنین تجربه‌ای می‌تواند جذابیت سفر را افزایش دهد و زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران را فراهم کند.

اکبری ابراز امیدواری کرد با تدوین برنامه مشترک، تفاهم‌نامه‌ای کاربردی برای تربیت نیروی انسانی ماهر، توسعه آموزش‌های تخصصی، صیانت از مهارت‌های بومی و ایجاد اشتغال پایدار در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به اجرا درآید.

آموزش و تولید صنایع‌دستی می‌تواند به جاذبه‌ای برای گردشگران تبدیل شود

در ادامه فاطمه آروانه، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان همدان اظهار کرد: تلفیق ظرفیت‌های آموزشی، مهارتی و تخصصی دو دستگاه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مجموعه‌های نوآورانه در حوزه آموزش، تولید، عرضه محصولات صنایع‌دستی و جذب گردشگر شود.

او با اشاره به گستردگی شبکه آموزشی این مجموعه در استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ مرکز آموزشی در سطح استان و سه شعبه در شهر همدان فعالیت دارند و آموزش و تولید در کارگاه‌های این مراکز به‌صورت مستمر دنبال می‌شود، بنابراین، ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های مشترک در مرکز استان و شهرستان‌ها وجود دارد.

آروانه با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های آموزش مهارتی در سراسر استان وجود دارد، تصریح کرد: همدان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی از توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار است و می‌توان با تعریف پروژه‌های مشترک، این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا تبدیل کرد.

او با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در استفاده از صنایع‌دستی برای جذب گردشگر گفت: در دیگر استان‌ها از هنرهای بومی و آموزش صنایع‌دستی برای جذب گردشگران استفاده می‌شود، همدان نیز از سوغات و محصولات متنوعی برخوردار است و باید زمینه معرفی و توسعه بازار آن‌ها بیش از گذشته فراهم شود.

آروانه عنوان کرد: دامنه فعالیت آموزش فنی‌وحرفه‌ای بسیار گسترده است و حوزه‌هایی همچون اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات، تاسیسات، مکانیک و سایر رشته‌های مهارتی را در بر می‌گیرد، اما در سال‌های اخیر، با توجه به ظرفیت‌های استان، گردشگری و صنایع‌دستی از حوزه‌های مورد توجه و اولویت‌دار برای توسعه همکاری‌های بین‌بخشی بوده‌اند.

او در پایان با تاکید بر اینکه هدف نهایی این تعاملات باید کمک به رونق اقتصادی استان باشد، گفت: امیدواریم با همراهی و راهنمایی مجموعه میراث‌فرهنگی، بتوانیم ظرفیت‌های موجود را به بهترین شکل فعال کنیم و از طریق پیوند آموزش‌های مهارتی با گردشگری و صنایع‌دستی، زمینه اشتغال، تولید و جذب گردشگر را در استان تقویت کنیم.

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