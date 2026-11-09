به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: نشست بررسی آیین‌نامه جدید تشکل‌های حرفه‌ای در استان سمنان با هدف اجرای ابلاغیه‌های وزارت میراث‌فرهنگی و توسعه مشارکت فعال بخش‌های غیردولتی در مدیریت صنعت گردشگری و سازماندهی آن در سالن جلسات اداره‌کل با حضور مدیران، کارشناسان و رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای استان سمنان برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در این نشست با تأکید بر لزوم نظام‌مند شدن فعالیت‌ها تصریح کرد: این جلسه با هدف تشریح مفاد دستورالعمل‌های جدید و تبیین تکالیف قانونی تشکل‌های حرفه‌ای برگزار شد تا مسیر مشارکت فعال‌تر بخش‌های غیردولتی در حوزه گردشگری هموار شود.

او با اشاره به حضور و مشارکت رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای استان در این نشست اظهار کرد: نمایندگان انجمن هتلداران و مهمان‌پذیرداران، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، مجتمع‌های گردشگری، رستوران‌های بین‌راهی و انجمن خانه‌های مسافر در این جلسه حضور داشتند و دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با فعالیت تشکل‌های خود را مطرح کردند.

طاهریان تشریح کرد: بر اساس الزامات ابلاغی، تمامی تشکل‌های حرفه‌ای مشمول موظف هستند ضمن بررسی و تطبیق اساسنامه‌های خود، نسبت به برگزاری مجامع و انتخابات در مهلت مقرر، تا پایان آبان‌ماه سال جاری، اقدام کنند تا فرآیند ساماندهی و انتظام‌بخشی به فعالیت‌های حرفه‌ای گردشگری در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود.

در ادامه این نشست، کارشناسان حوزه گردشگری اداره‌کل به تشریح الزامات اجرایی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های حاضران پرداختند و فرآیند ثبت الکترونیکی نرخ‌نامه در سامانه «جانا»، الزامات قانونی مرتبط با نرخ‌گذاری و ضرورت اعتبار نرخ‌نامه‌ها برای مدیران تأسیسات گردشگری و تشکل‌های حرفه‌ای تشریح شد.

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