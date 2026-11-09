به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با همراهی غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی و سید کمال‌الدین نورالدینی فرماندار این شهرستان، از عمارت تاریخی موسی‌خانی بازدید کرد و در جریان روند اجرای پروژه مرمت و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری اقامتی از این بنای تاریخی توسط بخش خصوصی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بناهای تاریخی در توسعه گردشگری اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت ابنیه تاریخی و احیا این سرمایه‌های ارزشمند از طریق تعریف کاربری‌های متناسب، یکی از راهبردهای مهم توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه ایجاد فضاهای اقامتی، پذیرایی و خدماتی را در بستر میراث‌فرهنگی فراهم کند.

او با تاکید بر نقش بخش خصوصی و شرکت‌های صنعتی در فرآیند احیا بناهای تاریخی افزود: ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی شرکت‌های صنعتی می‌تواند در تسریع روند مرمت، باززنده‌سازی و بهره‌برداری از بناهای تاریخی نقش موثری داشته باشد و ضمن کمک به حفظ این آثار، زمینه تبدیل آن‌ها به زیرساخت‌های فعال گردشگری را فراهم سازد.

محسن‌نژاد تصریح کرد: استان کرمان با برخورداری از مجموعه‌ای غنی از خانه‌های تاریخی، عمارت‌ها، کاروانسراها و سایر بناهای واجد ارزش، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری مبتنی بر میراث‌فرهنگی دارد و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند بخشی از نیاز شهرستان‌ها به زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری را تامین کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: تعریف کاربری متناسب با هویت و ساختار تاریخی بناها، ضمن تضمین تداوم حفاظت و نگهداری از آنها، امکان حضور موثر این آثار در چرخه اقتصادی و گردشگری را فراهم می‌کند و از این منظر، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت محلی، بخش خصوصی و شرکت‌های صنعتی در احیا سرمایه‌های تاریخی استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

عمارت موسی‌خانی شهربابک به‌عنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی این شهرستان، با برخورداری از ارزش‌های معماری و فرهنگی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از فضاهای موثر در توسعه گردشگری منطقه را دارد و اجرای طرح مرمت و تعریف کاربری اقامتی برای آن، نمونه‌ای از رویکرد بهره‌برداری پایدار از ظرفیت بناهای تاریخی در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان شهربابک محسوب می‌شود.

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