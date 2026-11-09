به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ویژه‌برنامه فرهنگی و هنری «تکیه هنرمندان فاطمی» به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ تا چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه جاری در عمارت تاریخی دهدشتی بوشهر برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف پاسداشت مقام و سیره حضرت زهرا(س) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

در این ویژه‌برنامه، بخش‌های متنوعی از جمله مداحی، شعرخوانی، تئاتر آیینی، موسیقی آیینی و ایستگاه خوشنویسی پیش‌بینی شده است.

این مراسم از ساعت ۱۸:۳۰ در عمارت تاریخی و فرهنگی دهدشتی، واقع در محدوده بافت تاریخی بندر بوشهر برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان در آن آزاد است.

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