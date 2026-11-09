۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰

برگزاری ویژه‌برنامه «تکیه هنرمندان فاطمی» به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در بوشهر

برگزاری ویژه‌برنامه «تکیه هنرمندان فاطمی» به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در بوشهر

ویژه‌برنامه «تکیه هنرمندان فاطمی» به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در عمارت دهدشتی بوشهر برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ویژه‌برنامه فرهنگی و هنری «تکیه هنرمندان فاطمی» به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ تا چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه جاری در عمارت تاریخی دهدشتی بوشهر برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف پاسداشت مقام و سیره حضرت زهرا(س) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

در این ویژه‌برنامه، بخش‌های متنوعی از جمله مداحی، شعرخوانی، تئاتر آیینی، موسیقی آیینی و ایستگاه خوشنویسی پیش‌بینی شده است.

این مراسم از ساعت ۱۸:۳۰ در عمارت تاریخی و فرهنگی دهدشتی، واقع در محدوده بافت تاریخی بندر بوشهر برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان در آن آزاد است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081801355
وحید امیری
دبیر محمد آوخ

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