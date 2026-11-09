به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۸ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای ساماندهی تأسیسات گردشگری، نظارت بر فعالیت مراکز اقامتی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران، طرح شناسایی و برخورد با خانه‌مسافرهای فاقد مجوز در سطح استان ایلام اجرا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: در جریان اجرای این طرح، تعداد ۲۰ خانه‌مسافر غیرمجاز با همکاری مدیریت اماکن عمومی نیروی انتظامی، کارشناسان این اداره‌کل و دفتر رسیدگی و بررسی اداره اطلاعات مستقر در اداره‌کل شناسایی و پلمب شدند.

شریفی با تأکید بر ضرورت فعالیت قانونی مراکز اقامتی تصریح کرد: ساماندهی خانه‌مسافرها با هدف صیانت از حقوق گردشگران، ارتقای امنیت و کیفیت خدمات اقامتی و ایجاد نظم در فعالیت تأسیسات گردشگری استان با جدیت دنبال می‌شود و با فعالیت واحدهای فاقد مجوز مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

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