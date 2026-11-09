ابراهیم ولدی امروز 18 آبان ماه 1405 در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: این موزه با رعایت بالاترین ترازهای ارایه و بیان موزه‌ای و به شکل استاندارد ساخته شده و در مرحله طراحی داخلی است.

مشاور طرح محتوایی موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر افزود: موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر به طور کامل دارای تجهیزات استاندارد خواهد بود و به عنوان مجموعه‌ای هویتی در خور تاریخ و پیشینه این شهرستان فعالیت خواهد کرد.

او تاکید کرد: این موزه یکی از مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی موثر در هویت فرهنگی و تاریخی منطقه است و در سطح کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود و در معرفی مولفه‌های هویتی و اصالت شهرستان جایگاه خاصی خواهد داشت.

ولدی اظهار کرد: آثار فرهنگی و تاریخی زیادی از زمان پارینه سنگی میانه تا دوره معاصر، در محوطه‌های باستانی و حوزه‌های تاریخی شهرستان مشگین‌شهر داریم که توسط گروه‌های علمی و تخصصی کاوش و کشف شده‌اند و برخی دیگر از آثار به صورت آثار توقیفی یا اهدایی هستند و همه آنها در گنجینه موزه شهرستان مشگین‌شهر جمع‌آوری شده است.

مشاور طرح محتوایی موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر ادامه داد: این آثار تاریخی تفکیک و طبقه‌بندی شده‌اند و شناسنامه آنها تدوین شده است و پیش زمینه‌های معرفی و مرمتی و حفاظتی برای آنها فراهم شده است.

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