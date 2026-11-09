۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳

خراسان جنوبی در مسیر توسعه گردشگری خارجی

خراسان جنوبی در مسیر توسعه گردشگری خارجی

خراسان جنوبی در مسیر توسعه گردشگری خارجی قرار گرفته است.

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کد خبر 1405081801360
سمیه محمدی
دبیر محمد آوخ

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