https://www.chtn.ir/x4xYP۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳ کد خبر 1405081801360 فیلم مستند خراسان جنوبی در مسیر توسعه گردشگری خارجی خراسان جنوبی در مسیر توسعه گردشگری خارجی قرار گرفته است. دریافت 18 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405081801360 سمیه محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها خراسان جنوبی توسعه گردشگری گردشگران خارجی پربینندهترینها بازدید وزیر میراثفرهنگی از مدرسه شجره طیبه نخستین نمایشگاه انفرادی خوشنویسی «فرزانه خسروی» در بیرجند ادای احترام وزیر میراثفرهنگی به مقام ۱۶۸ شهید دانشآموز و معلم مدرسه شجره… نشست شورای اداری میناب با حضور وزیر میراثفرهنگی
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