به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ گفت: این نشست علمی با هدف بررسی ابعاد مختلف حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان، ظرفیت‌های گردشگری میراث و راهکارهای بهره‌گیری از این سرمایه‌های ارزشمند در مسیر توسعه گردشگری برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: در این نشست، مباحث گردشگری میراث.فرهنگی و تاریخی مازندران و تجدید حیات نواحی مقصد، دانش تاریخ و توسعه گردشگری در استان مازندران و میراث‌فرهنگی مازندران، از مسئله شناخت و حفاظت تا چالش‌های حکمرانی در مواجهه با توسعه گردشگری به صورت تخصصی بررسی می‌شود.

او با اشاره به اهمیت پیوند میان دانش دانشگاهی و برنامه‌ریزی‌های اجرایی در حوزه میراث‌فرهنگی اظهار کرد: شناسایی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی مازندران، مستندسازی آثار و محوطه‌های تاریخی، حفاظت از بافت‌های ارزشمند شهری و روستایی، احیای بناهای تاریخی، صیانت از آیین‌ها و سنت‌های بومی و تقویت هویت فرهنگی از جمله موضوعات مهم در مسیر توسعه گردشگری میراث به شمار می‌روند.

تجری افزود: بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران، استادان دانشگاه، کارشناسان میراث‌فرهنگی و فعالان گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز تدوین راهبردهای علمی برای حفاظت پایدار از آثار تاریخی، مدیریت مقصدهای گردشگری، افزایش آگاهی عمومی و معرفی شایسته داشته‌های فرهنگی مازندران باشد.

نشست علمی بررسی ظرفیت‌های میراث تاریخی و فرهنگی استان روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن باقرالعلوم (ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.

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