تأکید مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی بر پیگیری مسائل گردشگری و ثبت منطقه لنجرود شهرستان آشتیان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز دوشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۵ در این نشست با اشاره به اهمیت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان آشتیان، اظهار کرد: شهرستان آشتیان از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و توجه ویژه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه پایدار منطقه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی همچنین با تأکید بر اهمیت موضوع ثبت منطقه لنجرود شهرستان آشتیان، افزود: شناسایی، مستندسازی و پیگیری فرآیند ثبت آثار و محدوده‌های واجد ارزش، از اقدامات مهم در مسیر حفاظت اصولی از میراث ارزشمند استان است و این موضوع با همکاری دستگاه‌های مسئول و مجموعه مدیریت شهرستان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

او در پایان بر تداوم تعامل و هماهنگی میان اداره‌کل و فرمانداری شهرستان آشتیان برای پیگیری مسائل، تسریع در اجرای برنامه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های میراثی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان تأکید کرد.



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