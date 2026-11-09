به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴٠۵ گفت: این بازدید ضمن بررسی وضعیت موجود تأسیسات و مجموعه‌های گردشگری روستای آبگرم، ظرفیت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نیازهای زیرساختی این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه گردشگری روستایی اظهار کرد: روستای آبگرم از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری شهرستان محلات برخوردار است و با توسعه زیرساخت‌ها، ساماندهی مجموعه‌های گردشگری و ارتقای سطح خدمات می‌توان زمینه حضور بیشتر گردشگران، افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کرد.

او توسعه راه‌های دسترسی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری را از الزامات رونق گردشگری این منطقه دانست و افزود: احداث محور ارتباطی دو بانده روستای آبگرم از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه به شمار می‌رود که با پیگیری‌های مستمر و مؤثر فرماندار شهرستان، روند اجرای آن در حال انجام است و تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل تردد گردشگران و افزایش ایمنی مسیر خواهد داشت.

محمودی همچنین با اشاره به الحاق ۱۵۰ هکتار زمین به محدوده روستای آبگرم با پیگیری فرماندار شهرستان تصریح کرد: این اقدام می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی توسعه آتی روستا قرار دهد و با برنامه‌ریزی اصولی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، زمینه ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، توسعه تأسیسات و مجموعه‌های گردشگری، امکانات رفاهی و خدماتی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم سازد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ساماندهی مجموعه‌های گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، تقویت نظارت بر فعالیت واحدها و حمایت از سرمایه‌گذاران را از دیگر اولویت‌های توسعه گردشگری آبگرم برشمرد و بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهرستان برای تحقق این اهداف تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که در کنار معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌ها، زیرساخت‌های لازم نیز متناسب با نیاز گردشگران فراهم شود. از این‌رو، پیگیری طرح‌های عمرانی و زیرساختی در روستای آبگرم با همکاری فرمانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

محمودی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم پیگیری‌ها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران، روستای آبگرم بتواند جایگاه شایسته‌تری در نقشه گردشگری شهرستان محلات و استان مرکزی به دست آورد و به یکی از کانون‌های مؤثر جذب گردشگر، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه تبدیل شود.



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