علیرضا رحیمی‌محمودآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده تپه مرادآب اظهار کرد: برخی از محدوده‌های شهری، از ویژگی‌هایی برخوردارند که می‌توانند مبنای شکل‌گیری هویت گردشگری آنها قرار گیرند. تپه مرادآب نیز از جمله این محدوده‌هاست که موقعیت جغرافیایی، ساختار طبیعی و ویژگی‌های کالبدی آن، زمینه مناسبی برای تعریف یک مقصد گردشگری متفاوت در شهر کرج فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج افزود: توپوگرافی خاص منطقه، اختلاف سطح زمین و نوع سنگ‌های موجود، از جمله ویژگی‌هایی هستند که می‌توانند در طراحی فضاهای عمومی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرند.

او با اشاره به ضرورت ساماندهی و نوسازی این محدوده گفت: تشکیل شرکت توسعه و عمران تپه مرادآب با هدف بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ارتقای کیفیت سکونت و تأمین و افزایش سرانه‌های خدماتی، فرصت مناسبی برای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه فراهم کرده است. البته تحقق این اهداف نیازمند نگاه بلندمدت، تأمین اعتبارات و هماهنگی میان برنامه‌های عمرانی و رویکردهای فرهنگی و گردشگری است.

رحیمی محمودآبادی توضیح داد: یکی از اقدامات در حال اجرا در این محدوده، احداث بوستان پلکانی شهید مصطفایی در منطقه ۶ اسلام‌آباد است که با استفاده از ردیف اعتباری مصوب شورای اسلامی شهر کرج و در اراضی تملک‌شده محدوده طرح ساماندهی آغاز شده است. این مجموعه به دلیل شرایط طبیعی زمین، ظرفیت آن را دارد که در صورت تکمیل و توسعه، به فضایی فراتر از یک بوستان شهری تبدیل شود.

این مسئول با بیان اینکه طراحی این بوستان باید متناسب با ویژگی‌های طبیعی و کالبدی منطقه باشد، اظهار کرد: افزایش سرانه فضای سبز، بهبود منظر شهری و ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت‌های تفریحی و ورزشی از جمله کارکردهای این مجموعه است، اما می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، ظرفیت‌های گردشگری آن را نیز تقویت کرد.

این عضو شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اهمیت هویت فرهنگی در طراحی فضاهای عمومی خاطرنشان کرد: استفاده از المان‌های ملی و مذهبی در بوستان پلکانی شهید مصطفایی می‌تواند به تقویت هویت بصری و فرهنگی این مجموعه کمک کند. لازم است شهرداری با انجام بررسی‌های کارشناسی، زمینه استفاده مناسب از این عناصر را فراهم کند تا طراحی مجموعه علاوه بر جنبه‌های زیبایی‌شناختی، با هویت فرهنگی منطقه نیز تناسب داشته باشد.

رحیمی محمودآبادی گفت: برای تبدیل تپه مرادآب به یک جاذبه گردشگری، نباید به ایجاد فضای سبز یا اجرای پروژه‌های عمرانی اکتفا کرد. آنچه می‌تواند به این محدوده شخصیت و تمایز ببخشد، توجه به معماری، هنر و عناصر فرهنگی در کنار ویژگی‌های طبیعی آن است.

او ابراز کرد: استفاده از توان هنرمندان، معماران، صاحبان ایده‌های فرهنگی و هنری و استادکاران ماهر ساختمانی می‌تواند در شکل‌گیری سیمایی منسجم و متناسب با ظرفیت‌های منطقه مؤثر باشد. حتی می‌توان با الگوبرداری اصولی از معماری بافت‌های تاریخی ارزشمند کشور، از جمله روستای ابیانه، در زمینه بهسازی منازل و ساماندهی نماها اقدام کرد و با ایجاد هماهنگی در ساختار بصری ساختمان‌ها، گذرهایی زیبا و گردشگرپذیر به وجود آورد.

این مسئول تصریح کرد: البته هدف از این الگوبرداری، بازتولید ظاهری یک بافت تاریخی در محدوده‌ای دیگر نیست، بلکه باید از تجربه معماری ایرانی در زمینه هماهنگی با محیط، استفاده از مصالح و ایجاد هویت بصری الهام گرفت و متناسب با شرایط طبیعی و کالبدی تپه مرادآب به طراحی و اجرا پرداخت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اینکه گردشگری پایدار باید با ارتقای کیفیت زندگی ساکنان همراه باشد، گفت: ساماندهی این محدوده زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که در کنار ایجاد جاذبه‌های گردشگری، به نیازهای شهروندان، بهسازی محیط سکونت و ارتقای خدمات عمومی نیز توجه شود. گردشگری نباید به فعالیتی جدا از زندگی روزمره ساکنان تبدیل شود، بلکه باید زمینه‌ای برای بهبود شرایط محله و افزایش ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی آن باشد.

رحیمی محمودآبادی در پایان تپه مرادآب را الماس نتراشیده کرج توصیف کرد و گفت: این محدوده از ظرفیت‌های طبیعی، معماری و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است که هنوز به شکل شایسته مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. با برنامه‌ریزی اصولی، اجرای طرح‌های زیرساختی و استفاده از توان متخصصان و هنرمندان می‌توان این ظرفیت‌ها را احیا کرد و تپه مرادآب را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری و تفریحی کرج تبدیل کرد.

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