به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۸ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، توسعه فعالیت‌های تولیدی و رونق اقتصاد محلی، تعداد ۸۳ فقره مجوز تولید انفرادی و کارگاهی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در شهرستان چرداول صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: صدور این مجوزها با هدف ساماندهی فعالیت هنرمندان، فراهم‌کردن زمینه توسعه کسب‌وکارهای خرد، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی انجام شده است.

شریفی با تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان چرداول در حوزه صنایع‌دستی تصریح کرد: حمایت از هنرمندان و تسهیل فرآیند صدور مجوزها از جمله برنامه‌های این اداره‌کل برای تقویت تولید، حفظ رشته‌های بومی و کمک به رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان است.

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