به گزارش خبرنگار میراث آریا، کامران شجاعی روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: نشست بررسی موانع سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات سرمایه گذاری شهرستان مهدی شهر با هدف بررسی مسائل و مشکلات شرکت کارآفرینان یگانه شرق، مجری پروژه هتل نیزوا در شهر شهمیرزاد، با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، سرپرست فرمانداری شهرستان مهدی‌شهر، رئیس حوزه قضایی شهرستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر افزود: در این نشست، موانع و چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذار، مسائل اجرایی پروژه و مشکلات موجود در مسیر تکمیل هتل نیزوا مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای رفع موانع و تسهیل روند اجرای طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شجاعی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقامتی در شهمیرزاد بیان کرد: پیگیری مسائل سرمایه‌گذاران و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، از الزامات حمایت از طرح‌های گردشگری و تسریع در بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این حوزه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوعات مطرح‌شده در این نشست را در چارچوب وظایف قانونی پیگیری می‌کند تا زمینه رفع موانع و پیشبرد پروژه هتل نیزوا فراهم شود.

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