به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۸ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای زیرساخت‌های موزه‌ای، حفاظت اصولی از آثار تاریخی و فرهنگی و بهبود شرایط نگهداری و نمایش اشیای ارزشمند، مجموعه‌ای از اقدامات تعمیراتی، تجهیزاتی و ایمن‌سازی در موزه‌های استان ایلام با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این اقدامات موزه باستان‌شناسی، موزه مردم‌شناسی، موزه تاریخ کشاورزی و مخزن مرکزی را شامل می‌شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ایمن‌سازی تأسیسات برق، رنگ‌آمیزی، اجرای تمهیدات ضدحریق، تهیه و تأمین ویترین‌های مناسب و ایمن‌سازی مخازن نگهداری آثار اشاره کرد.

شریفی تصریح کرد: صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی و فراهم‌کردن شرایط استاندارد برای نگهداری و معرفی این سرمایه‌های ارزشمند، از اولویت‌های مهم این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌های موزه‌ای، زمینه حفاظت بهتر از میراث فرهنگی و ارتقای کیفیت خدمات موزه‌ای به بازدیدکنندگان را فراهم کنیم.

انتهای پیام/