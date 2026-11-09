به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست مشترک محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، و حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی خاکباز، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان، راهکارهای اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه مشترک منعقدشده در سال ۱۴۰۱ در سطح وزارتخانه‌های متبوع بررسی شد.

محمد جوروند در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو دستگاه اظهار کرد: همکاری در زمینه حفظ میراث‌فرهنگی و ترویج فرهنگ غنی اسلامی از اولویت‌های این اداره‌کل است و می‌تواند زمینه‌ساز صیانت از آثار تاریخی تحت تولیت اوقاف، تولید دانش و ایجاد فرصت‌های اشتغال مبتنی بر مأموریت‌های مشترک باشد.

او حفاظت، مرمت، ساماندهی و معرفی آثار تاریخی منقول و غیرمنقول و موقوفات واجد ارزش فرهنگی و تاریخی را از محورهای اصلی این همکاری برشمرد و افزود: این اقدامات در چارچوب قوانین و ضوابط ملی پیگیری خواهد شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام و المسلیمن مرتضی خاکباز، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان، با استقبال از گسترش همکاری‌های دوجانبه، بر ضرورت معرفی ظرفیت‌ها و مزایای اقتصادی و اجتماعی فرهنگ وقف تأکید کرد و گفت: موقوفات متعددی در سطح استان از ارزش تاریخی و فرهنگی برخوردارند که حفاظت و مرمت تخصصی آن‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی است.

در این نشست، همکاری در شناسایی، ثبت، حفاظت و مرمت آثار تاریخی منقول و غیرمنقول و میراث ناملموس موقوفه و عام‌المنفعه، ترویج فرهنگ وقف، توسعه موزه‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با آثار و موضوعات تاریخی و فرهنگی تحت تولیت سازمان اوقاف و همچنین تولید دانش و ایجاد اشتغال پایدار، به‌عنوان محورهای اصلی همکاری ۲ دستگاه مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان مقرر شد کارگروهی مشترک با هدف تدوین برنامه‌های اجرایی و عملیاتی‌کردن مفاد تفاهم‌نامه در سطح استان تشکیل شود تا روند حفاظت از موقوفات تاریخی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن‌ها به مردم و گردشگران تسریع شود.

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