کارگاه پژوهشی و عملی سفال در شهر تاریخی استرآباد برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی گفت: کارگاه آموزشی، پژوهشی و عملی سفال با عنوان «روایت خاک و آتش در دشت گرگان»، عصر روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در «خونه نعلبندون» واقع در بافت تاریخی گرگان، محله نعلبندان و کوچه جنب خانه تاریخی امیرلطیفی برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان افزود: این کارگاه با تدریس سعید سالکی، پژوهشگر پژوهشگاه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با حضور جمعی از استادکاران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه سفال برگزار شد.

او با اشاره به محتوای این برنامه بیان کرد: آشنایی با فنون و فرهنگ سفالگری در دشت گرگان از دوران پیش از تاریخ تا دوره اسلامی، محور این کارگاه پژوهشی و عملی بود.

حاجی‌ابراهیمی با تأکید بر پیشینه چند هزار ساله سفالگری در این منطقه اظهار کرد: ظرفیت خاک بومی و یافته‌های باستان‌شناسی دوره‌های مختلف، پشتوانه‌ای برای هدایت تولیدات سفالی استان است و می‌توان با مطالعه نمونه‌های باستانی و بهره‌گیری از مواد اولیه بومی، این پیشینه را در تولیدات امروز مورد توجه قرار داد.

او خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این کارگاه، پیوند پژوهش با تولید سفال است تا تولیدات هنرمندان استان بر پایه شناخت پیشینه این رشته شکل بگیرد و از شناسنامه و هویت تاریخی برخوردار باشد.

انتهای پیام/