به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت حفاظت از محیط زیست به‌عنوان یک مسئولیت همگانی اظهار کرد: تعامل و همکاری میان دستگاه‌های متولی گردشگری و محیط زیست و همچنین فعالان بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثر برای حفاظت از طبیعت و بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های گردشگری منطقه باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری، افزود: برگزاری تورهای گردشگری مسئولانه و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در بازدید از عرصه‌های طبیعی، نقش مهمی در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، حفاظت از پوشش گیاهی و صیانت از زیستگاه‌های جانوری دارد.

او با تأکید بر اهمیت اکوسیستم‌های جنگلی و ساحلی شهرستان ساری تصریح کرد: در این نشست، ضرورت هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به طبیعت، رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی، جلوگیری از مداخله در زیستگاه‌های حیات‌وحش و حفاظت از تنوع زیستی در برنامه‌های گردشگری مورد تأکید قرار گرفت.

قادری خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری شهرستان باید به‌گونه‌ای انجام شود که در کنار معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های طبیعی، حفاظت از محیط زیست و صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه نیز به‌عنوان یک اولویت اساسی مورد توجه قرار گیرد.

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