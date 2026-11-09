به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان یکشنبه ۱۷ آبان، با تشریح ظرفیت‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات، بر ضرورت شناسایی و معرفی پروژه‌های دارای اولویت و اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی و اشتغال‌زایی در شهرستان بهار تاکید کرد.

علیرضا قاسمی اظهار کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند فرصت مناسبی برای هدایت بخشی از منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و اثرگذار استان باشد و در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز ظرفیت قابل توجهی برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مرمت و احیای بناهای تاریخی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا و پایدار فراهم می‌کند.

در ادامه، پروژه‌های پیشنهادی شهرستان بهار در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تهیه شناسنامه فنی و اقتصادی، برآورد نیاز مالی، میزان اشتغال‌زایی و آثار اقتصادی و اجتماعی پروژه‌ها به‌منظور اولویت‌بندی و معرفی آنها برای استفاده از ظرفیت این طرح تاکید شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان همچنین بر استفاده از ظرفیت مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی برای مشارکت در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تاکید کرد و گفت: هدف از این رویکرد، تبدیل منابع مالیاتی به سرمایه‌ای ماندگار برای توسعه شهرستان‌ها و ایجاد آثار ملموس در زندگی مردم است.

در این جلسه مقرر شد پروژه‌های واجد شرایط شهرستان بهار پس از بررسی‌های کارشناسی و اولویت‌بندی، برای طی مراحل قانونی و استفاده از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات ارائه شوند.

طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند با هدایت هدفمند منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار، زمینه شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شهرستان بهار را فرا

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