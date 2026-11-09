به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام خبر تشکیل دبیرخانه تاریخ شفاهی، اظهار کرد: تاریخ شفاهی یکی از ابزارهای ارزشمند برای شناخت ابعاد مختلف تاریخ، فرهنگ و هویت اجتماعی هر منطقه است و می‌تواند بخش مهمی از تجربیات، خاطرات و دانسته‌هایی را که کمتر در اسناد مکتوب ثبت شده‌اند، برای نسل‌های آینده حفظ کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: استان اردبیل با برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، آیین‌ها و سنت‌های ریشه‌دار و همچنین تجربه‌های ارزشمند در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظرفیت قابل توجهی برای ثبت و مستندسازی تاریخ شفاهی دارد.

او با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات پیشکسوتان و فعالان این حوزه بیان کرد: ثبت خاطرات و روایت‌های افرادی که در دوره‌های مختلف در حفظ، احیا و معرفی میراث‌فرهنگی استان نقش داشته‌اند، فرصتی ارزشمند برای انتقال دانش و تجربیات بین نسل‌هاست و می‌تواند از فراموشی بخش‌هایی از تاریخ اقدامات و تحولات فرهنگی استان جلوگیری کند.

جباری با اشاره به اهداف تشکیل این دبیرخانه تصریح کرد: شناسایی افراد صاحب‌تجربه، پیشکسوتان و کنشگران حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انجام مصاحبه‌های هدفمند، گردآوری اسناد و مستندات مرتبط و ثبت روایت‌های شفاهی از جمله محورهایی است که در چارچوب فعالیت این دبیرخانه دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: تاریخ شفاهی صرفا ثبت خاطرات و روایت‌های فردی نیست، بلکه رویکردی پژوهشی برای بازخوانی تجربه‌های تاریخی، شناخت بهتر تحولات اجتماعی و فرهنگی و تکمیل اطلاعات و اسناد موجود به شمار می‌رود. از این منظر، مستندسازی روایت‌های شفاهی می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی، پاسداشت میراث ناملموس و انتقال ارزش‌ها و تجربیات گذشتگان به نسل‌های آینده نقش موثری داشته باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، پژوهشگران و صاحب‌نظران، زمینه ثبت و نگهداری نظام‌مند این روایت‌ها فراهم شود و دستاوردهای حاصل از این فرآیند، علاوه بر حفظ در آرشیوهای تخصصی، در قالب آثار مکتوب، محصولات چندرسانه‌ای و محتوای فرهنگی و رسانه‌ای نیز در دسترس علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار گیرد.

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