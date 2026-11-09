۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳

اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث فرهنگی از تخریب گسترده سنگ‌نگاره تاریخی در سربیشه جلوگیری کرد

اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث فرهنگی از تخریب گسترده سنگ‌نگاره تاریخی در سربیشه جلوگیری کرد

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه، از جلوگیری از ادامه عملیات تخریب و آسیب‌رسانی به مجموعه سنگ‌نگاره تاریخی در نزدیکی روستای قدسیان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خراسان جنوبی، هادی حق‌پناه، اظهار کرد: در جریان عملیات تأمین سنگ مورد نیاز برای احداث یک سد خاکی، یک دستگاه بیل مکانیکی وارد عرصه سنگ‌نگاره تاریخی شده و اقدام به شکستن و دپوی سنگ‌ها در محدوده این اثر کرده بود که متأسفانه در پی این اقدام، بخشی از مجموعه سنگ‌نگاره‌ها دچار تخریب و آسیب شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: با اطلاع از موضوع و اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با حضور سرهنگ حسن برزگر فرمانده این یگان، عملیات مذکور متوقف شد و از گسترش تخریب و وارد آمدن خسارات بیشتر به این مجموعه ارزشمند تاریخی جلوگیری به عمل آمد.

او ادامه داد: در حال حاضر عملیات متوقف شده و موضوع با هدف مستندسازی میزان خسارات وارده، تشکیل پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع قضایی در دست پیگیری است.

حق‌پناه در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های مرتبط با برداشت مصالح باید با رعایت ضوابط قانونی و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود تا از وارد آمدن آسیب به میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی منطقه جلوگیری شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081801380
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha