به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خراسان جنوبی، هادی حق‌پناه، اظهار کرد: در جریان عملیات تأمین سنگ مورد نیاز برای احداث یک سد خاکی، یک دستگاه بیل مکانیکی وارد عرصه سنگ‌نگاره تاریخی شده و اقدام به شکستن و دپوی سنگ‌ها در محدوده این اثر کرده بود که متأسفانه در پی این اقدام، بخشی از مجموعه سنگ‌نگاره‌ها دچار تخریب و آسیب شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: با اطلاع از موضوع و اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با حضور سرهنگ حسن برزگر فرمانده این یگان، عملیات مذکور متوقف شد و از گسترش تخریب و وارد آمدن خسارات بیشتر به این مجموعه ارزشمند تاریخی جلوگیری به عمل آمد.

او ادامه داد: در حال حاضر عملیات متوقف شده و موضوع با هدف مستندسازی میزان خسارات وارده، تشکیل پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع قضایی در دست پیگیری است.

حق‌پناه در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های مرتبط با برداشت مصالح باید با رعایت ضوابط قانونی و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود تا از وارد آمدن آسیب به میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی منطقه جلوگیری شود.

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