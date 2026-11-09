به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری یکشنبه ۱۶ آبان در دیدار با مدیرکل صداوسیمای همدان با اشاره به اهمیت بازتاب فعالیت‌ها و ظرفیت‌های استان در رسانه ملی، اظهار کرد: هر فعالیتی که در استان انجام می‌شود، به دیده‌شدن نام همدان در سطح کشور کمک می‌کند و هرچه این نام بیشتر شنیده شود، زمینه شناخت و توجه به ظرفیت‌های استان نیز افزایش می‌یابد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با بیان اینکه حفاظت و نگهداری از میراث‌فرهنگی، توسعه و احیای صنایع‌دستی و گسترش گردشگری وظیفه یک دستگاه یا دولت نیست، تصریح کرد: دولت در این حوزه نقش تسهیل‌گری دارد و تحقق اهداف این بخش‌ها نیازمند همراهی و مشارکت عمومی، فرهنگ‌سازی مستمر و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در جامعه است.

حفاظت از میراث‌فرهنگی به یک عزم ملی نیاز دارد

او با اشاره به وجود حدود یک‌هزار و ۹۰۰ اثر تاریخی در استان، گفت: با توجه به گستردگی آثار تاریخی و محدودیت منابع و اعتبارات و نیروی انسانی امکان حفاظت موثر از تمامی آثار با اتکا به اعتبارات و امکانات دولتی وجود ندارد، بنابراین، این موضوع به یک همت ملی و شکل‌گیری فرهنگ عمومی حفاظت از میراث‌فرهنگی نیاز دارد.

اکبری ادامه داد: هرجا مردم پای کار آمده‌اند، نتایج بهتری حاصل شده است، اگر بتوانیم با کمک رسانه ملی این باور را در جامعه تقویت کنیم که میراث‌فرهنگی متعلق به همه مردم است و حفاظت از آن مسئولیتی همگانی محسوب می‌شود، می‌توانیم شاهد مشارکت موثرتر مردم در صیانت از آثار تاریخی باشیم.

او با تاکید بر ظرفیت صداوسیما برای ترویج این فرهنگ، گفت: درخواست ما این است که در تعاملات و همکاری‌های مشترک، ماموریت فرهنگ‌سازی به‌صورت جدی دنبال شود و موضوع حفاظت از میراث‌فرهنگی به شکل مستمر و در قالب برنامه‌های متنوع برای مردم تکرار و تبیین شود تا نسبت به آثار تاریخی و هویت فرهنگی خود بی‌تفاوت نباشند.

ضرورت روایت ظرفیت‌های مغفول همدان در رسانه‌ها

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی همدان با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان، بیان کرد: همدان روایت‌ها، ظرفیت‌ها و ناگفته‌های تاریخی و فرهنگی فراوانی دارد که هنوز به‌درستی به مخاطبان معرفی نشده‌اند.

او با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، افزود: بعضی از افراد از وجود چنین ظرفیت‌هایی آگاهی ندارند و اگر این موضوعات در قالب برنامه‌های تلویزیونی، گزارش‌های تصویری و محتوای کوتاه در فضای مجازی روایت شوند، می‌توانند به افزایش شناخت عمومی و آگاهی فعالان اقتصادی کمک کنند.

اکبری با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری همدان، اظهار کرد: استان همدان حدود چهار هزار و ۷۰۰ تخت اقامتی دارد و با وجود این ظرفیت، در بهره‌برداری از زیرساخت‌های گردشگری با چالش‌ مواجه هستیم، از طرفی توسعه گردشگری تنها با ایجاد زیرساخت محقق نمی‌شود بلکه باید برای معرفی ظرفیت‌ها، جذب گردشگر و ایجاد تقاضای پایدار نیز برنامه‌ریزی کرد.

فیلم و انیمیشن، راهی برای روایت غیرمستقیم میراث همدان

او با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از قالب‌های نوین رسانه‌ای، خاطرنشان کرد: باید از شیوه‌های قدیمی و مستقیم معرفی جاذبه‌ها فاصله بگیریم و به سمت تولید فیلم، انیمیشن و برنامه‌های داستان‌محور حرکت کنیم، آثاری که ضمن برخورداری از جذابیت برای مخاطب، به‌صورت غیرمستقیم ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری همدان را معرفی کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان افزود: چنین آثاری می‌توانند هم در شبکه‌های تلویزیونی و هم در شبکه نمایش خانگی مورد استفاده قرار گیرند و بخش‌هایی از آن‌ها نیز در قالب کلیپ‌های ۳۰ ثانیه‌ای و یک‌دقیقه‌ای برای انتشار در فضای مجازی تولید و بازنشر شوند.

اکبری اضافه کرد: در این زمینه می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی علاقه‌مند به حوزه میراث‌فرهنگی نیز برای تامین منابع بهره برد، چراکه بسیاری از فعالان اقتصادی تمایل دارند در معرفی و حفاظت از میراث استان مشارکت کنند و می‌توان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.

روایت‌های کوتاه و ناگفته، فرصتی برای جذب مخاطب نسل جوان

او عنوان کرد: استان همدان ظرفیت‌ها و ناگفته‌های فراوانی دارد که به‌ویژه برای نسل جوان جذاب است و اگر این موضوعات با زبان مناسب و در قالب روایت‌های خلاقانه ارائه شوند، می‌توانند مورد توجه گسترده مخاطبان قرار گیرند.

اکبری تاکید کرد: هدف این است که با همکاری صداوسیمای مرکز همدان، علاوه بر تولید برنامه‌های معرفی، به سمت روایت ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده، تولید محتوای داستانی و مخاطب‌پسند و انتشار گسترده آن‌ها در بسترهای مختلف رسانه‌ای حرکت کنیم، رویکردی که هم به معرفی بهتر همدان کمک می‌کند و هم زمینه فرهنگ‌سازی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و مشارکت عمومی در توسعه گردشگری و صنایع‌دستی را فراهم می‌آورد.

مشارکت بخش خصوصی؛ سرمایه‌گذاری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با تاکید بر ضرورت جلب مشارکت فعالان اقتصادی و مجموعه‌های خصوصی در تولید برنامه‌های رسانه‌ای، گفت: باید این نگاه در میان فعالان بخش خصوصی شکل بگیرد که حضور در تولیدات رسانه‌ای و معرفی مجموعه‌های گردشگری، هزینه تبلیغاتی صرف نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای شناساندن ظرفیت‌ها، جذب مخاطب و توسعه فعالیت اقتصادی آن‌هاست.

معرفی میراث‌فرهنگی باید به یک فرهنگ عمومی و اجتماعی تبدیل شود

در ادامه مدیرکل صداوسیمای همدان با تاکید بر ضرورت تبدیل حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری به یک فرهنگ عمومی، گفت: معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان نباید به برنامه‌های گفت‌وگومحور و معرفی مستقیم محدود شود، بلکه باید با بهره‌گیری از آثار داستانی، برنامه‌های ترکیبی، مستند و تولیدات نمایشی، این ظرفیت‌ها را در بطن زندگی روزمره مردم و در قالب روایت‌های جذاب به مخاطبان معرفی کرد.

بهروز طالب‌نژاد اظهار کرد: هر موضوعی که از سطح یک فعالیت اداری فراتر برود و به فرهنگ عمومی و اجتماعی تبدیل شود، ماندگاری بیشتری خواهد داشت، در حوزه میراث‌فرهنگی نیز هرچه موضوع حفاظت و صیانت از آثار تاریخی در جامعه نهادینه شود نتایج آن پایدارتر خواهد بود.

او با اشاره به شیوه‌های مختلف تولید برنامه در رسانه ملی، افزود: در سطح حرفه‌ای‌ می‌توان برنامه‌های ترکیبی و مستند تولید کرد و اگر بخواهیم تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم باید به سمت تولید آثار داستانی و نمایشی حرکت کنیم.

طالب‌نژاد با بیان اینکه معرفی ظرفیت‌ها در قالب داستان می‌تواند حتی در فضاهای تجاری و خدماتی نیز اتفاق بیفتد، تصریح کرد: در تولید آثار داستانی می‌توان از لوکیشن‌های گردشگری استان استفاده کرد و با مشارکت مجموعه‌های خصوصی بخشی از داستان را در این فضاها پیش برد.

۱۴۰۰ ماموریت؛ ظرفیت گسترده رسانه برای پرداختن به موضوعات فرهنگی

او در ادامه با اشاره به گستردگی ماموریت‌های رسانه ملی، بیان کرد: صداوسیما بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ ماموریت و موضوع محتوایی در حوزه‌های مختلف دارد که دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف می‌توانند با ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای مشخص، از این ظرفیت برای معرفی فعالیت‌ها و ماموریت‌های خود استفاده کنند.

طالب‌نژاد تصریح کرد: در برخی از برنامه‌ها، مجموعه‌های نمایشی کوتاه در برنامه‌های شبانه تولید و پخش می‌شوند که زمان هر قسمت آن‌ها حدود پنج تا ۱۰ دقیقه است، این قالب می‌تواند فرصت مناسبی برای پرداختن به موضوعات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد به‌ویژه اگر سوژه‌ها با نگاه داستانی و متناسب با زندگی روزمره مردم انتخاب شوند.

توسعه گردشگری نیازمند فرهنگ‌سازی و شناخت ظرفیت‌های محلی است

او با تاکید بر ارتباط میان فرهنگ‌سازی، گردشگرپذیری و توسعه پایدار مناطق مختلف استان، گفت: توسعه گردشگری تنها به معرفی چند جاذبه یا اجرای یک برنامه تبلیغاتی محدود نمی‌شود. برای تحقق توسعه پایدار، باید فرهنگ گردشگرپذیری در جامعه تقویت شود و مردم مناطق مختلف نسبت به ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی پیرامون خود شناخت بیشتری پیدا کنند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان در پایان با استقبال از تداوم تعامل میان دو مجموعه گفت: صداوسیمای مرکز همدان آمادگی دارد با دریافت پیشنهادهای مشخص اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرفیت‌های موجود را در قالب‌های مختلف رسانه‌ای بررسی و برای تولید برنامه‌های مشترک برنامه‌ریزی کند، در این راستا، ارتباط و هماهنگی دو مجموعه برای پیگیری موضوعات و طراحی برنامه‌های مشترک ضروری است.

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