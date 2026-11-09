به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با همراهی غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی و سید کمال‌الدین نورالدینی فرماندار این شهرستان، از روستای ریسه بازدید کرد و ظرفیت‌های این منطقه در حوزه گردشگری روستایی و طبیعت‌گردی را مورد بررسی و پایش قرار داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با اشاره به تنوع اقلیمی و طبیعی استان اظهار کرد: کرمان در کنار برخورداری از ظرفیت ارزشمند بیابان جهانی لوت، از توانمندی‌های گسترده‌ای در حوزه طبیعت کوهستانی، باغات و چشم‌اندازهای طبیعی در مناطق مختلف برخوردار است که شناسایی، معرفی و سرمایه‌گذاری بر این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری روستایی و طبیعت‌گردی در استان باشد.

او افزود: شهرستان شهربابک در این حوزه از قابلیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و با برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از جاذبه‌های طبیعی و روستایی آن، می‌توان زمینه توسعه پایدار گردشگری، ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق اقتصادی حاصل از صنعت گردشگری را در جوامع محلی فراهم کرد.

محسن‌نژاد با اشاره به موقعیت ارتباطی شهربابک و قرار گرفتن این شهرستان در مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی جنوب به شمال کشور تصریح کرد: این موقعیت جغرافیایی در کنار توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اقامتی، پذیرایی و خدماتی می‌تواند فرصت مناسبی برای جذب گردشگران و افزایش سهم شهربابک از جریان گردشگری استان فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: شهربابک تنها به جاذبه‌های طبیعی محدود نمی‌شود و برخورداری از میراث جهانی میمند، مجموعه‌ای از آثار و بناهای تاریخی و ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی، مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌های گردشگری را در این شهرستان شکل داده است که می‌تواند زمینه‌ساز طراحی بسته‌های متنوع گردشگری و افزایش جذب و ماندگاری مسافران و گردشگران باشد.

او با تاکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و بومی شهرستان افزود: توسعه گردشگری روستایی و طبیعت‌گردی نیازمند شناسایی دقیق قابلیت‌های مناطق، تقویت زیرساخت‌های موردنیاز، حمایت از جوامع محلی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران است تا منافع حاصل از فعالیت‌های گردشگری به شکل پایدار در اقتصاد و معیشت ساکنان مناطق روستایی جریان پیدا کند.

بازدید از روستای ریسه در ادامه برنامه‌های میدانی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان برای شناسایی و پایش ظرفیت‌های گردشگری شهرستان شهربابک و بررسی راهکارهای بهره‌گیری از جاذبه‌های طبیعی و روستایی در مسیر توسعه متوازن گردشگری استان انجام شد.

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