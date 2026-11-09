به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، درخصوص تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان، گفت: مجمع عمومی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان گلستان روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح در دانشکده مائده برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان افزود: از فعالان، هنرمندان، تولیدکنندگان و اعضای واجد شرایط دعوت می‌شود با حضور در این مجمع، در تشکیل ارکان و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرس تشکل مشارکت کنند.

او درباره دستور جلسه این مجمع بیان کرد: تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع، بررسی و تصویب موارد مطرح‌شده در دستور جلسه، انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل، از برنامه‌های این نشست است. همچنین سایر موضوعات مرتبط با تشکیل و آغاز فعالیت تشکل بررسی خواهد شد.

حاجی‌ابراهیمی با اشاره به اهداف تشکیل این تشکل اظهار کرد: تقویت هم‌افزایی، همبستگی و مشارکت جمعی میان هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و حمایت از حقوق حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی آنان، از مهم‌ترین اهداف این تشکل است.

او ادامه داد: فراهم‌سازی زمینه معرفی، عرضه و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد فرصت‌های آموزش و توانمندسازی و تسهیل ارتباط هنرمندان با سرمایه‌گذاران و بازارهای فروش نیز در شمار اهداف این تشکل قرار دارد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان تصریح کرد: شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای بومی، حمایت از احیای هنرهای سنتی و اصیل گلستان و فراهم‌کردن بستر انتقال تجربه و تبادل ایده، می‌تواند زمینه حضور مؤثر هنرمندان در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با صنایع‌دستی را تقویت کند.

او در پایان گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پرتال اطلاع‌رسانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان به نشانی "golestan.mcth.ir" (https://golestan.mcth.ir) مراجعه کنند.

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