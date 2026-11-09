۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸

شرکت تعاونی زنان روستای قلعه‌بالا شماره ثبت گرفت

شرکت تعاونی زنان روستای قلعه‌بالا شماره ثبت گرفت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود از ثبت رسمی شرکت تعاونی آفرینش‌های صنایع‌دستی «خانه خلاقیت زنان بورینا» در روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: شرکت تعاونی زنان هنرمند و صنعتگر روستای قلعه‌بالا با عنوان «خانه خلاقیت زنان بورینا» به شماره ثبت ۶۲۳۶ رسماً به ثبت رسید.

او با اشاره به اهمیت ساماندهی فعالیت‌های صنایع‌دستی در مناطق روستایی اظهار کرد: ثبت این تعاونی گامی مؤثر در راستای حمایت از بانوان هنرمند، توسعه فعالیت‌های تولیدی، تقویت بازاریابی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار مبتنی بر هنرهای سنتی است.

رضویان افزود: روستای قلعه‌بالا با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، تاریخی و گردشگری، بستر مناسبی برای توسعه کسب‌وکارهای محلی و معرفی تولیدات صنایع‌دستی است و فعالیت سازمان‌یافته بانوان در قالب تعاونی می‌تواند به رونق اقتصاد گردشگری و افزایش درآمد خانوارهای روستایی کمک کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌هایی همچون «زاغ‌بور» و بازارچه‌های محلی، فرصت ارزشمندی برای معرفی و عرضه محصولات زنان هنرمند قلعه‌بالا فراهم کرده است و ثبت این تعاونی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر و قانون‌مندتر تولیدکنندگان بومی در بازارهای صنایع‌دستی را فراهم سازد.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت از تشکل‌های محلی و توانمندسازی زنان روستایی، نقش مهمی در صیانت از میراث ناملموس، احیای هنرهای بومی و تحقق توسعه پایدار در روستاهای هدف گردشگری دارد.

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کد خبر 1405081801384
فاطمه زهرا حقیقی
دبیر مرضیه امیری

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