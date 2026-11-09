به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: شرکت تعاونی زنان هنرمند و صنعتگر روستای قلعه‌بالا با عنوان «خانه خلاقیت زنان بورینا» به شماره ثبت ۶۲۳۶ رسماً به ثبت رسید.

او با اشاره به اهمیت ساماندهی فعالیت‌های صنایع‌دستی در مناطق روستایی اظهار کرد: ثبت این تعاونی گامی مؤثر در راستای حمایت از بانوان هنرمند، توسعه فعالیت‌های تولیدی، تقویت بازاریابی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار مبتنی بر هنرهای سنتی است.

رضویان افزود: روستای قلعه‌بالا با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، تاریخی و گردشگری، بستر مناسبی برای توسعه کسب‌وکارهای محلی و معرفی تولیدات صنایع‌دستی است و فعالیت سازمان‌یافته بانوان در قالب تعاونی می‌تواند به رونق اقتصاد گردشگری و افزایش درآمد خانوارهای روستایی کمک کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌هایی همچون «زاغ‌بور» و بازارچه‌های محلی، فرصت ارزشمندی برای معرفی و عرضه محصولات زنان هنرمند قلعه‌بالا فراهم کرده است و ثبت این تعاونی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر و قانون‌مندتر تولیدکنندگان بومی در بازارهای صنایع‌دستی را فراهم سازد.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت از تشکل‌های محلی و توانمندسازی زنان روستایی، نقش مهمی در صیانت از میراث ناملموس، احیای هنرهای بومی و تحقق توسعه پایدار در روستاهای هدف گردشگری دارد.

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