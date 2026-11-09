۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام

معرفی ۵۶ متقاضی دریافت تسهیلات صنایع‌دستی به بانک در چرداول ایلام

معرفی ۵۶ متقاضی دریافت تسهیلات صنایع‌دستی به بانک در چرداول ایلام

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از معرفی ۵۶ نفر از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان چرداول به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۸ آبان‌ماه  اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و تقویت کسب‌وکارهای مرتبط با این بخش، تعداد ۵۶ نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات در شهرستان چرداول به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: از مجموع افراد معرفی‌شده، تعدادی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و پرونده سایر متقاضیان نیز در مراحل اداری و بانکی و در دست اقدام برای دریافت وام قرار دارد.

شریفی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های تولیدی، ایجاد و تثبیت اشتغال، حمایت از هنرمندان بومی و رونق اقتصادی شهرستان‌ها دارد و این اداره‌کل پیگیری‌های لازم را برای تسهیل روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط دنبال می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081801386
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha