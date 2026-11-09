به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۱۸ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و تقویت کسب‌وکارهای مرتبط با این بخش، تعداد ۵۶ نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات در شهرستان چرداول به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: از مجموع افراد معرفی‌شده، تعدادی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و پرونده سایر متقاضیان نیز در مراحل اداری و بانکی و در دست اقدام برای دریافت وام قرار دارد.

شریفی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های تولیدی، ایجاد و تثبیت اشتغال، حمایت از هنرمندان بومی و رونق اقتصادی شهرستان‌ها دارد و این اداره‌کل پیگیری‌های لازم را برای تسهیل روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط دنبال می‌کند.

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