به گزارش خبرنگار میراث اریا، حسین محمودی، مدیرکل میراث فرهنگی استان، امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: خانه تاریخی حاج‌آقا محسن (آیت‌الله محسن سلطان‌آبادی عراقی) از بناهای شاخص و ارزشمند تاریخی شهر اراک است که جایگاه ویژه‌ای در هویت معماری و فرهنگی این شهر دارد و مرمت و احیای آن با هدف حفظ اصالت بنا و صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری آن با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: عملیات مرمت این بنای تاریخی با پیگیری‌های استاندار محترم استان مرکزی و تأمین اعتبار از سوی بنیاد خیریه محسنی در حال اجراست و در فاز جدید، اقدامات اجرایی در جبهه‌های شرقی، جنوبی و غربی بنا آغاز شده است. تمامی فعالیت‌ها بر اساس طرح مصوب مرمت و با رعایت اصول فنی و ضوابط تخصصی حفاظت از آثار تاریخی انجام می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت حفظ هویت اصیل این بنای تاریخی تصریح کرد: در اجرای این مرحله، استفاده از مصالح سنتی و متناسب با ساختار و ویژگی‌های معماری بنا در اولویت قرار دارد تا ضمن استحکام‌بخشی و احیای بخش‌های مختلف، اصالت تاریخی و ارزش‌های معماری اثر نیز حفظ شود.

محمودی در ادامه با اشاره به مراحل پیش‌بینی‌شده برای تکمیل عملیات مرمت خانه حاج‌آقا محسن خاطرنشان کرد: پس از اتمام مرحله فعلی عملیات مرمتی، اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی بنا آغاز خواهد شد و در مرحله پایانی نیز با نصب درها و پنجره‌های چوبی مرمت‌شده و تکمیل جزئیات اجرایی، روند مرمت این مجموعه تاریخی به پایان می‌رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در پایان تأکید کرد: مرمت و احیای خانه تاریخی حاج‌آقا محسن، علاوه بر صیانت از یکی از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و معماری اراک، نقش مؤثری در تقویت هویت تاریخی شهر و توسعه گردشگری فرهنگی خواهد داشت و با تکمیل عملیات مرمت، این بنای ارزشمند جلوه‌ای تازه و چهره‌ای متفاوت به سیمای شهر اراک خواهد بخشید.



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