۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱

آغاز فاز جدید مرمت خانه تاریخی حاج‌آقا محسن با حمایت استاندار و تأمین اعتبار بنیاد خیریه محسنی

آغاز فاز جدید مرمت خانه تاریخی حاج‌آقا محسن با حمایت استاندار و تأمین اعتبار بنیاد خیریه محسنی

در ادامه برنامه‌های صیانت، احیا و بازآفرینی بناهای ارزشمند تاریخی استان مرکزی، فاز جدید عملیات مرمت خانه تاریخی حاج‌آقا محسن اراک با تمرکز بر احیای جبهه‌های اصلی بنا در بخش‌های شرقی، جنوبی و غربی آغاز شده است؛ اقدامی که با تکیه بر مطالعات تخصصی، طرح مصوب مرمت و بهره‌گیری از مصالح سنتی، گام مهمی در مسیر احیای این اثر ارزشمند تاریخی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار میراث اریا، حسین محمودی، مدیرکل میراث فرهنگی استان، امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: خانه تاریخی حاج‌آقا محسن (آیت‌الله محسن سلطان‌آبادی عراقی) از بناهای شاخص و ارزشمند تاریخی شهر اراک است که جایگاه ویژه‌ای در هویت معماری و فرهنگی این شهر دارد و مرمت و احیای آن با هدف حفظ اصالت بنا و صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری آن با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: عملیات مرمت این بنای تاریخی با پیگیری‌های استاندار محترم استان مرکزی و تأمین اعتبار از سوی بنیاد خیریه محسنی در حال اجراست و در فاز جدید، اقدامات اجرایی در جبهه‌های شرقی، جنوبی و غربی بنا آغاز شده است. تمامی فعالیت‌ها بر اساس طرح مصوب مرمت و با رعایت اصول فنی و ضوابط تخصصی حفاظت از آثار تاریخی انجام می‌شود. 

او با تأکید بر ضرورت حفظ هویت اصیل این بنای تاریخی تصریح کرد: در اجرای این مرحله، استفاده از مصالح سنتی و متناسب با ساختار و ویژگی‌های معماری بنا در اولویت قرار دارد تا ضمن استحکام‌بخشی و احیای بخش‌های مختلف، اصالت تاریخی و ارزش‌های معماری اثر نیز حفظ شود.

محمودی در ادامه با اشاره به مراحل پیش‌بینی‌شده برای تکمیل عملیات مرمت خانه حاج‌آقا محسن خاطرنشان کرد: پس از اتمام مرحله فعلی عملیات مرمتی، اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی بنا آغاز خواهد شد و در مرحله پایانی نیز با نصب درها و پنجره‌های چوبی مرمت‌شده و تکمیل جزئیات اجرایی، روند مرمت این مجموعه تاریخی به پایان می‌رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در پایان تأکید کرد: مرمت و احیای خانه تاریخی حاج‌آقا محسن، علاوه بر صیانت از یکی از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و معماری اراک، نقش مؤثری در تقویت هویت تاریخی شهر و توسعه گردشگری فرهنگی خواهد داشت و با تکمیل عملیات مرمت، این بنای ارزشمند جلوه‌ای تازه و چهره‌ای متفاوت به سیمای شهر اراک خواهد بخشید.
 

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کد خبر 1405081801387
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

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