به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با همراهی غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی و سید کمال‌الدین نورالدینی فرماندار شهربابک، از روستای جهانی دستکند میمند بازدید کرد و ضمن پایش وضعیت این مجموعه تاریخی، مسائل و نیازهای ساکنان و فعالان گردشگری روستا را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، وضعیت زیرساخت‌ها و امکانات روستا، شرایط فعالیت‌های گردشگری و چالش‌های پیش‌روی ساکنان و بهره‌برداران این روستا مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری مسائل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهرستان برای رفع موانع و بهبود شرایط بهره‌برداری گردشگری از این میراث ارزشمند جهانی تاکید شد.

محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه میمند در میراث تاریخی و فرهنگی کشور اظهار کرد: روستای دستکند میمند یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های پیوند انسان با طبیعت و نمونه‌ای کم‌نظیر از تداوم زندگی و سکونت در بستر تاریخی است که ارزش‌های معماری، فرهنگی و اجتماعی آن، جایگاهی ممتاز در میراث‌فرهنگی استان کرمان و کشور به این مجموعه بخشیده است.

محسن‌نژاد افزود: ثبت جهانی میمند مسئولیت حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند را دوچندان کرده است و در کنار حفاظت از ساختار تاریخی و اصالت فرهنگی روستا، باید شرایط لازم برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان و توسعه فعالیت‌های گردشگری پایدار نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: توسعه گردشگری در میمند باید با حفظ هویت تاریخی و سبک زندگی بومی ساکنان همراه باشد و هرگونه برنامه‌ریزی و اقدام در این مجموعه با در نظر گرفتن ملاحظات حفاظتی و ارزش‌های فرهنگی آن دنبال شود، چراکه حفظ اصالت روستا و تداوم حضور جامعه محلی، از مولفه‌های مهم پایداری گردشگری در چنین میراثی است.

او با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده شهربابک در حوزه گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی خاطرنشان کرد: میمند یکی از مهم‌ترین محورهای گردشگری شهربابک و از ظرفیت‌های شاخص استان کرمان برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است و بهره‌گیری از این مزیت مستلزم تقویت زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و خدماتی، حمایت از فعالان گردشگری و ایجاد زمینه مشارکت بیشتر جوامع محلی در فرآیند توسعه گردشگری است.

محسن‌نژاد همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه میراث‌فرهنگی، فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط برای پیگیری مسائل ساکنان و فعالان گردشگری میمند تاکید کرد و رسیدگی به مطالبات جامعه محلی را بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های حفاظت و توسعه پایدار این روستای جهانی دانست.

بازدید از روستای جهانی میمند در ادامه برنامه‌های میدانی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان برای پایش وضعیت آثار و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان شهربابک و بررسی مسائل فعالان این حوزه انجام شد.

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