به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برنامه آشنایی با جشن باستانی آبانگان و آیین باران‌خواهی چولی‌قزک برای کودکان کم‌توان ذهنی انجمن بهشتیان زمینی آریا در استان البرز برگزار شد.

این برنامه در چارچوب برنامه‌های «کودک و میراث؛ آشنایی کودک با میراث فرهنگی»، به همت مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با طراحی و اجرای پریسا شجاعی، کارشناس این مرکز و فعال حوزه کودک و میراث فرهنگی، برگزار شد.

در این برنامه، کودکان با جشن آبانگان، جایگاه آب در فرهنگ و باورهای ایرانی و آیین‌های باران‌خواهی آشنا شدند. همچنین کتاب «سفر شگفت‌انگیز آناهیتا» نوشته لیلا کفاش‌زاده، از انتشارات بازی و اندیشه، توسط کودکان بلندخوانی شد و زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر آنان با اسطوره آناهیتا و جایگاه آب در فرهنگ ایرانی فراهم آمد.

بخش دیگری از برنامه به معرفی عروسک آیینی چولی‌قزک و پیشینه آن در باورهای عامیانه و آیین‌های باران‌خواهی اختصاص داشت. کودکان ضمن مشارکت در ساخت این عروسک، با هم‌خوانی ترانه محلی باران‌خواهی، بخشی از این آیین را تجربه کردند:

«چولی قزک بارون کن بارون بی‌پایون کن گندم به زیر خاکه از توشنگی هلاکه گل‌های سرخ لاله از توشنگی مناله چولی قزک بیا بیا با ابرای سیاه سیاه بارون بیار جرجر تو ناودونا شرشر»

این برنامه با رویکرد تجربه‌محور و مشارکتی و با هدف آشنایی کودکان با میراث ناملموس ایران، فراهم‌کردن فرصت مشارکت فرهنگی برای کودکان با نیازهای ویژه و تقویت حس تعلق آنان به میراث فرهنگی طراحی و اجرا شد. در این رویکرد، کودکان نه‌تنها مخاطب روایت‌های فرهنگی، بلکه مشارکت‌کنندگانی فعال در شناخت، تجربه و بازآفرینی میراث فرهنگی هستند.

انتهای پیام/