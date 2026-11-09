۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸

وبینار آشنایی با «روانسر، آب، سنگ و صلح» برگزار می‌شود

وبینار آشنایی با «روانسر، آب، سنگ و صلح» برگزار می‌شود

وبینار آشنایی با «روانسر، آب، سنگ و صلح» با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آبان‌ماه و مقارن جشن آبانگان وبینار آشنایی با «روانسر، آب، سنگ و صلح» با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.

در این وبینار سیف الله رنجبر به معرفی جاذبه‌های گردشگری، میراثی روانسر می‌پردازد، فریدون بیگلری باستان‌شناسی روانسر را بررسی می‌کند و بهزاد عظیمی موضوع تنوع جانوری روانسر را به بحث خواهد نهاد.

در این نشست که به دبیری شیما خرمی برگزار می‌شود، سید علیرضا قهاری، ناصر رضایی، خسرو رفیعی حضور دارند.

وبینار آشنایی با «روانسر، آب، سنگ و صلح» روز سه‌شنبه 19 آبانماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در بستر اسکای روم برقرار است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/richt/tourism با گزینه میهمان وارد شوند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081801391
راضیه حسینی
دبیر مرضیه امیری

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