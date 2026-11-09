به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدهادی طهرانی‌مقدم روز دوشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۵ در جلسه مشترکی که با حضور مدیرکل و معاونان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در محل سالن جلسات شهدای میناب موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ماهیت و فعالیت‌هایی که این دو اداره کل دارند، به طور طبیعی عملکرد و نحوه خدمات‌رسانی ما نیز تحت نگاه مطالبه‌گری و زیر ذره‌بین شهروندان قرار دارد و باید به گونه‌ای عمل کنیم تا زمینه رضایت‌مندی حداکثری مردم را فراهم آوریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: کوه خواجه جزو یکی از قطب‌های اصلی و محوری گردشگری مذهبی استان محسوب می‌شود که برای این منطقه می‌توان با مشارکت دو دستگاه، علاوه بر رونق گردشگری حوزه سیستان با توسعه و تقویت زیرساخت‌ها، زمینه‌ساز افزایش رضایت‌مندی شهروندان باشیم.

به گفته طهرانی‌مقدم، این اداره کل در چارچوب ضوابط و قوانین موجود بیشترین تعامل و همکاری نسبت به سایر دستگاه‌ها را با اداره کل اوقاف و امورخیریه استان داشته است و تداوم نیز خواهم داشت که انتظار می‌رود این نگاه تقویت شده و ماحصل و خروجی جلسات و تصمیمات مشترک‌مان نیز به رونق و توسعه گردشگری مذهبی و رضایت شهروندان منجر شود.

او خاطرنشان کرد: این اداره کل طی سال گذشته اقدامات مرمتی مختلفی در خصوص بقعه سیدغلامرسول شهرستان چابهار انجام داده که از جمله آنها می‌توان به برچیدن بخش‌های فرسوده، اندود و اجرای مجدد اندود شیره ماسه بادی و آهک اشاره کرد.

طهرانی مقدم ادامه داد: در همین مدت یکسال اخیر عملیات تقویت و استحکام بخشی پی و ساماندهی برق این بقعه نیز توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادها مکلفند هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی‌فرهنگی و فهرست‌های ذی‌ربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تامین کنند و این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان هزینه ‌شود که امیدواریم این مهم در سیستان و بلوچستان نیز عملیاتی شود.

در پایان جلسه نیز مقرر شد تا به منظور تقویت تعاملات و ایجاد همبستگی و همفکری بیشتر، نشست‌های فصلی به صورت منظم برگزار شود. همچنین مقرر شد تا پس از بررسی پیشنهادات، تفاهم نامه مشترک میان این دو اداره کل منعقد شود.

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