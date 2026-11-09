به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا همتی روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران برگزار شد، با تشریح اقدامات نظارتی این معاونت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ موضوع مقابله با تورهای غیرمجاز به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، حدود ۸۰۰ صفحه اینستاگرامی که بدون برخورداری از مجوزهای قانونی اقدام به تبلیغ و برگزاری تورهای گردشگری می‌کردند، شناسایی و برای پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

معاون گردشگری استان تهران افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، در مدت یک هفته دستور قضایی برای مسدودسازی این صفحات صادر شد و روند شناسایی و رصد فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی همچنان ادامه دارد.

همتی با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای ایمنی در برگزاری تورهای گردشگری تصریح کرد: بخشی از تورهای غیرمجاز بدون توجه به ضوابط و الزامات قانونی فعالیت می‌کنند و با توجه به اینکه جوانان و نوجوانان از مخاطبان اصلی این تورها هستند، نبود نظارت کافی می‌تواند مخاطراتی را برای گردشگران به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، این فعالیت‌ها موجب ایجاد رقابت نابرابر با دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز می‌شود.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به ظرفیت گسترده دفاتر خدمات مسافرتی در پایتخت خاطرنشان کرد: تهران یکی از قطب‌های اصلی فعالیت‌های گردشگری کشور است و بیش از چهار هزار آژانس گردشگری در استان فعالیت دارند. همچنین در سطح کشور حدود ۲هزار و ۹۰۰ دفتر خدمات مسافرتی مجاز فعال هستند که ضرورت نظارت و ساماندهی این بازار را دوچندان می‌کند.

وی تسهیل فرآیند صدور مجوزهای گردشگری را یکی از اقدامات مؤثر در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی دانست و گفت: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها برای دریافت مجوزهای قانونی از جمله مجوز تورگردانی بند ۹ اقدام کنند و این فرآیند در کمتر از یک ماه قابل انجام است؛ با این وجود، همچنان برخی فعالان فضای مجازی از ورود به مسیر قانونی و دریافت مجوز خودداری می‌کنند.

همتی در ادامه به تشریح راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی تورهای گردشگری پرداخت و اظهار کرد: اختصاص کد رهگیری یا رمزینه به تورهای مجاز، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای امکان شناسایی و احراز هویت تورهاست. همچنین شناسایی خودروهای حامل گردشگران می‌تواند به افزایش نظارت و ارتقای امنیت سفر کمک کند. سامانه مربوط به این طرح از نظر فنی آمادگی اجرا دارد، اما تاکنون وارد مرحله عملیاتی نشده است.

وی صدور صورت‌حساب‌های گردشگری با همکاری اداره‌کل پایانه‌ها و ایجاد پایانه‌های اختصاصی برای جابه‌جایی مسافران را از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده عنوان کرد و افزود: در این زمینه، پایانه‌های بیهقی و آزادی به‌عنوان مبادی پیشنهادی برای ساماندهی حرکت تورهای گردشگری مورد توجه قرار گرفته‌اند.

معاون گردشگری استان تهران در پایان تأکید کرد: ساماندهی فعالیت‌های گردشگری در فضای مجازی، تسهیل دسترسی فعالان به مجوزهای قانونی و تقویت سازوکارهای نظارتی، می‌تواند ضمن افزایش امنیت و اطمینان خاطر گردشگران، زمینه توسعه فعالیت حرفه‌ای و قانونمند صنعت گردشگری را فراهم کند.

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