۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۱

برگزاری کارگاه آموزشی پارچه‌بافی در خانه کلارا آبکار تهران

برگزاری کارگاه آموزشی پارچه‌بافی در خانه کلارا آبکار تهران

معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، کارگاه آموزشی «پارچه‌بافی؛ تجربه هنر بافتن» را با هدف معرفی و ترویج هنرهای سنتی و آشنایی علاقه‌مندان با هنر پارچه‌بافی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این کارگاه آموزشی با محوریت تجربه عملی هنر پارچه‌بافی و آشنایی با شیوه‌های بافت سنتی، روز ۲۲ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در خانه کلارا آبکار برگزار می‌شود.

در این کارگاه، فرحناز رضایی به‌عنوان مدرس، شرکت‌کنندگان را با اصول و مراحل هنر بافت پارچه آشنا می‌کند و فرصتی برای تجربه عملی این هنر اصیل و ارزشمند فراهم خواهد شد.

برگزاری این‌گونه کارگاه‌ها در راستای ترویج و آموزش هنرهای سنتی، انتقال مهارت‌های بومی، ایجاد زمینه ارتباط نسل جدید با میراث ناملموس و حمایت از توسعه و رونق صنایع‌دستی استان تهران انجام می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند روز ۲۲ آبان‌ماه به خانه کلارا آبکار، واقع در خیابان جمهوری، نرسیده به چهارراه استانبول، کوچه شیروانی مراجعه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081801395
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

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