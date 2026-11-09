به گزارش خبرنگار میراث آریا، این کارگاه آموزشی با محوریت تجربه عملی هنر پارچه‌بافی و آشنایی با شیوه‌های بافت سنتی، روز ۲۲ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در خانه کلارا آبکار برگزار می‌شود.

در این کارگاه، فرحناز رضایی به‌عنوان مدرس، شرکت‌کنندگان را با اصول و مراحل هنر بافت پارچه آشنا می‌کند و فرصتی برای تجربه عملی این هنر اصیل و ارزشمند فراهم خواهد شد.

برگزاری این‌گونه کارگاه‌ها در راستای ترویج و آموزش هنرهای سنتی، انتقال مهارت‌های بومی، ایجاد زمینه ارتباط نسل جدید با میراث ناملموس و حمایت از توسعه و رونق صنایع‌دستی استان تهران انجام می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند روز ۲۲ آبان‌ماه به خانه کلارا آبکار، واقع در خیابان جمهوری، نرسیده به چهارراه استانبول، کوچه شیروانی مراجعه کنند.

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