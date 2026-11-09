به گزارش خبرنگار میراث آریا، آتوسا مومنی امروز دوشنبه ۱۸ آبان در مراسم گرامی داشت روز جهانی میراث ناملموس که در محل سالن آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم با هدف ترویج دانش بومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برگزار شده و جایزه ویژه ای نیز به سه نمونه موفق از اقدامات انجام شده در استان‌های سمنان، هرمزگان و فارس به منظور برای تجلیل از مشارکت مردم در حفظ میراث آبی اهدا خواهد شد.

رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، افزود: در عصر بحران‌های آب و تغییرات اقلیمی، دانش سنتی ایران نباید تنها به عنوان یک پدیده تاریخی، بلکه باید به عنوان نیرویی برای «سازگاری و تاب‌آوری» نگریسته شود.

او با اشاره به اینکه ایران سرزمین تبدیل «کمیابی به دانایی» است، افزود: انسان ایرانی در مواجهه با کم‌آبی، فراتر از یافتن آب، فرهنگی برای استحصال، ذخیره و تقسیم عادلانه آن آفرید؛ از قنات و آب‌انبار گرفته تا نظام میرابی که حقابه را به زبان عدالت اجتماعی تبدیل کرد.

مومنی همچنین به سه نمونه‌ برتر در استان های سمنان، قشم و فارس اشاره کرد و ادامه داد: در این سه استان سه تجربه درخشان که پیوند میان دانش سنتی و نیازهای امروز را به نمایش گذاشتند، تجلیل خواهند شد. که استان سمنان، به عنوان الگویی از نظام تاریخی تقسیم آب بر پایه حقابه‌ها که در آن، توزیع آب با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عدالت در مدار زندگی پیوند خرده است، استان هرمزگان با تمرکز بر تجربه موفق جزیره قشم، که در آن دانش سنتی ذخیره آب باران با فناوری‌های نوین و مشارکت مردمی، پاسخگوی تهدیدات اقلیمی شده است. و استان فارس نیز با احیای برکه‌ها و آب‌انبارهای تاریخی در لارستان که نشان‌دهنده نقش خیرین و جامعه در پایداری میراث فرهنگی است.

از ثبت دانش تا همکاری‌های منطقه‌ای

رئیس مرکز میراث ناملموس ادامه داد: این بزرگداشت، پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز یک مسئولیت بزرگ در چارچوب برنامه‌های مصوب شورای حکام به ریاست قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی است. هدف از این برنامه‌ها، شناسایی، مستندسازی و تبادل تجربه‌های موفق مدیریت عادلانه آب در کشورهای منطقه است تا میراث آبی از سطح «ثبت و شناخت» به سطح «ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای» ارتقا یابد؛ چشم‌اندازی که در گزارش جهانی یونسکو در سال ۲۰۲۵ بر آن تأکید شده است.

مومنی میراث ناملموس را «حافظه‌ای در حرکت، دانشی در معاشرت و هویتی در تداوم» تعریف کرد و خاطرنشان کرد: دو دهه پس از تصویب کنوانسیون سال ۲۰۰۳، از سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ اکتبر به عنوان روز جهانی میراث ناملموس نامگذاری شده است تا حفاظت از این میراث از یک موضوع تخصصی به مسئولیتی مشترک میان ملت‌ها تبدیل شود.

رئیس مرکز میراث ناملموس با طرح این پرسش که چگونه دانش نیاکان می‌تواند در روزگار بحران آب، تغییرات اقلیمی و تهدیدهای انسانی، به نیرویی برای سازگاری و تاب‌آوری بدل شود؟، افزود: ایران را سرزمین «زیستن با آب» است و انسان ایرانی فراتر از یافتن آب، فرهنگی برای شناخت، استحصال، ذخیره و تقسیم عادلانه آن آفرید.

مؤمنی در پایان صحبت های خود ضمن قدردانی از حمایت‌های مستمر سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حمایت های او را از پشتوانه‌های مؤثر در پیشبرد برنامه‌های این مرکز و توسعه میراث ناملموس کشور نام برد.

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