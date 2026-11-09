جشنواره زیتون طارم؛ فرصتی برای توسعه گردشگری و حمایت از باغداران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عباس حسنی ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵، در این خصوص اظهار کرد: این جشنواره با تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های بالقوه زیتون و حمایت از کشاورزان و باغداران منطقه طراحی شده است تا علاوه بر حمایت اقتصادی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری در طارم باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان طارم با اشاره به توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و بومی منطقه افزود: برای ایجاد فضایی شاد و مفرح و جلب توجه گردشگران، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی سنتی و استندآپ کمدی در دستور کار قرار گرفته است.

او در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی تصریح کرد: به منظور معرفی فرهنگ محلی طارم سفلی و ایجاد هیجان در جشنواره، مسابقات و بازی‌های بومی و محلی در چهار رشته ورزشی نیز برگزار خواهد شد.

حسنی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این جشنواره در هفته اول آذرماه در شهرستان طارم برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان طارم تصریح کرد: برگزاری جشنواره ملی زیتون در این فصل، علاوه بر ایجاد شور و نشاط مضاعف در میان باغداران زحمتکش، نویدبخش گشایش‌های جدید در زنجیره ارزش این محصول خواهد بود.

او گفت: طارم نه تنها به عنوان قطب تولید طلای سبز، بلکه به عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگری فرهنگی و طبیعی است.

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