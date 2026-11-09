به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست مشترک محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، محمد کعب‌عمیر، نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی

و روح‌الله مدیرکل راه و شهرسازی استان با هدف بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رفع موانع اجرای طرح‌های مرتبط برگزار شد.

در این نشست که امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در اداره‌کل راه و شهرسازی استان برگزار شد ظرفیت‌های استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها از طریق همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه راه‌های دسترسی به جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، تقویت تأسیسات اقامتی، تعیین‌تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری و رفع موانع اجرای طرح‌های توسعه‌ای از محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و رعایت ضوابط حفاظتی و صیانت از عرصه و حریم آثار تاریخی در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید شد.

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