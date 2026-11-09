به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشستی با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و کارکنان زیرمجموعه این معاونت، با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی در تحقق ماموریت‌های سازمانی اظهار کرد: پیشبرد برنامه‌ها و ارتقای عملکرد مجموعه، نیازمند تعامل سازنده، همکاری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همه کارکنان است.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اینکه مسیر فعالیت‌های اداره‌کل باید با همدلی و همراهی همه بخش‌ها دنبال شود، افزود: انتظار می‌رود تعامل و همکاری میان مدیریت و کارکنان همچون گذشته تداوم داشته باشد و با تقویت ارتباطات درون‌سازمانی، زمینه پیشبرد بهتر امور و تحقق برنامه‌های مجموعه فراهم شود.



در ادامه این نشست، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و کارکنان زیرمجموعه این معاونت نیز دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود را درباره حوزه‌های مختلف کاری مطرح کردند.

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