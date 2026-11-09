به گزارش خبرنگار میراث‌آریا،آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان اظهار کرد: جهاد دانشگاهی از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی ارزشمندی برخوردار است که می‌توان از این توانمندی‌ها برای پیشبرد برنامه‌ها و تقویت فعالیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان استفاده کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اعلام آمادگی این اداره‌کل برای توسعه همکاری‌های مشترک افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، همایش‌ها و انجام پژوهش‌های مشترک از جمله زمینه‌هایی است که می‌توان با تعامل و همکاری دو مجموعه، آن‌ها را گسترش داد.

او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دانش و توان تخصصی مراکز علمی و دانشگاهی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی، زمینه ارتقای سطح آموزش، انجام مطالعات کاربردی و ارائه راهکارهای علمی برای توسعه بخش‌های فرهنگی و گردشگری استان را فراهم می‌کند.

وطن‌دوست یادآور شد: حمایت از ایده‌های نوآورانه، توجه به صنایع خلاق فرهنگی و ایجاد پیوند میان دانش، فناوری و ظرفیت‌های بومی استان، به شناسایی فرصت‌های جدید و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری کردستان کمک می‌کند.

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