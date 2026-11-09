به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با مدیرکل فرودگاه‌های استان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کردستان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی از الزامات رونق صنعت گردشگری است و می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و سرمایه‌گذاران را در استان فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: برقراری مجدد پروازهای فرودگاه سنندج، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مسافران، نقش مهمی در دسترسی آسان‌تر گردشگران به جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان دارد

او با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری عنوان کرد: کردستان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب سفر و تقویت راه‌های ارتباطی استان است.

وطن‌دوست یادآور شد: امیدواریم با تعامل و همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه برقراری پروازهای منظم در فرودگاه سنندج و سقز فراهم شود تا ضمن تسهیل سفر به استان، شاهد رونق فعالیت‌های گردشگری و افزایش سهم کردستان از بازار گردشگری کشور باشیم.

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