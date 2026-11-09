به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی عبدالعلی‌زاده امروز دوشنبه ۱۸ آبان در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی میراث ناملموس، با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در محل سالن آمفی تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: آب؛ آموزگار زندگی و بستر تمدن است. آب همواره یکی از بزرگ‌ترین آموزگاران زندگی بوده است.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور افزود: در تمدن ایران، آب تنها مانع حیات نبود؛ بلکه عینِ حیات، عینِ فرهنگ و عینِ هویت بود. از آداب شیرینِ فریز گرفته تا شیوه‌های مدیریت و تقسیم آب، همگی آیینی هستند که نشان می‌دهند انسان ایرانی چگونه با طبیعت هم‌سویی کرده است.

او با اشاره به اینکه مرزهای جغرافیایی ممکن است تغییر کنند، تأکید کرد که آب هیچ‌گاه مرزی بر زمین نمی‌کشد؛ روح‌ها و دریاها راه پیمای انسان‌ها هستند و آب، یکی از نخستین بسترهای شکل‌گیری تمدن‌هاست.

میراث ناملموس؛ امانتی برای نسل‌های آینده است

عبدالعلی زاده در ادامه سخنان خود، به مفهوم میراث ناملموس پرداخت و آن را حافظه‌ای پویا دانست که از طریق آیین‌ها، زبان‌ها و دانش‌های سنتی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. میراث زمانی پایدار می‌ماند که از یک «موضوع برای ثبت و ضبط»، به یک «مسئولیت اجتماعی» تبدیل شود.

او افزود: فرهنگ ما تنها یک میراث نیست، بلکه امانتی است که باید برای همه نسل‌ها حفظ شود. از این رو، برگزاری آیین‌های مختلف نباید تنها یک رویداد گذرا باشد، بلکه باید گامی بزرگ در جهت پاسداری از این میراث باشد.

نماینده رئیس‌جمهوری در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به حضور نمایندگان کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مانند اکو، بر اهمیت نزدیکی فرهنگ‌ها و تقویت پیوندهای میان ملت‌ها تاکید کرد و گفت: این مراسم، فرصتی است برای تقویت پیوند میان فرهنگ‌ها و نزدیک‌تر شدن به همکاری‌های مشترک جهانی. این تلاش‌ها، بخشی از یک هدف بزرگ‌تر برای حفظ میراث مشترک بشری است.

عبدالعلی زاده در بخش دیگری از سخنان خود، نگاه خود را از آب‌های داخلی به پهنه دریاها گسترش داد و تأکید کرد که ایران تنها یک سرزمین خشکی نیست، بلکه سرزمینی است که با دریاها پیوندی تاریخی و تمدنی دارد. وی با اشاره به گستره دریایی ایران از دریای خزر در شمال تا خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، گفت: دریاها همواره بخشی از حافظه تمدنی این سرزمین بوده‌اند. دریا برای ایران تنها منبع آب نیست؛ بلکه میدان دانش، گذرگاه فرهنگ‌ها و راهی است که ایران را به جهان متصل کرده و جهان را به قلب تپنده ایران آورده است.

او در پایان صحبت های خود، توسعه دریاها را فراتر از یک بحث اقتصادی یا مهندسی دانست و آن را مستقیماً با «حیات و کیفیت زندگی ایرانیان» پیوند زد. و گفت: نگاه به دریا باید از منظر توسعه پایدار و درک نقش استراتژیک آن در تداوم تمدن و ارتباطات جهانی صورت گیرد.

انتهای پیام/