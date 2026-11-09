به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای بررسی ابعاد اجرایی پروژه «ایران آغاز هر داستان» محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، حجت الله ایوبی مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه، سید احمد محیط طباطبایی رئیس انجمن ملی موزه‌های ایران و سید جواد موسوی مدیر کل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی و هیأت همراه از شهر تاریخی نیشابور و مجموعه تاریخی فرهنگی طوس بازدید کردند.

در این بازدید ظرفیت‌های موجود برای اجرایی شدن پروژه «ایران آغاز هر داستان» بررسی و مقرر شد با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی طرح‌های اجرایی در این حوزه عملیاتی شوند.

نقش اصلی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در این پروژه حمایت علمی از طرح‌ها و پروژه‌های ذیل این عنوان است.

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