بیش از ۱۰۰ پرونده میراث تاریخی اصفهان روی میز شورای ملی ثبت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۸ آبان ماه با اعلام این مطلب گفت: جلسات شورای ملی ثبت و حریم آثار غیرمنقول با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در روزهای دوشنبه ۱۸ آبان و سه‌شنبه ۱۹ آبان در استان اصفهان برگزار می‌شود که طی آن پرونده‌های متعدد آثار تاریخی استان برای ثبت در فهرست آثار ملی و تعیین عرصه و حریم موردبررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: در این جلسات، پرونده‌های حدود ۸۰ اثر تاریخی برای ثبت ملی و بیش از ۵۰ پرونده مرتبط با تعیین حریم آثار تاریخی استان در دستور کار قرار دارد که ازنظر تنوع آثار، گستره جغرافیایی و ارزش‌های تاریخی، فرهنگی، معماری و باستان‌شناختی اهمیت قابل‌توجهی دارند.

او با اشاره به تنوع آثار پیشنهادی برای ثبت ملی افزود: این پرونده‌ها طیف گسترده‌ای از محوطه‌های باستانی، تپه‌های تاریخی، خانه‌های ارزشمند، قلعه‌ها، برج‌ها، کبوتر خانه‌ها، مساجد، حمام‌ها، گورستان‌های تاریخی، آثار صنعتی، مجموعه‌های فرهنگی و بافت‌های تاریخی را در برمی‌گیرد که هر یک‌بخشی از هویت تاریخی و تمدنی استان اصفهان را بازتاب می‌دهند.

کرم‌زاده تصریح کرد: در شهرستان خوانسار، پرونده تپه تاریخی آریایی‌ها در روستای رحمت‌آباد، محوطه تاریخی ارجنک در روستای ارجنک، تونل سبز، مدرسه شریعتی و ساختمان بانک ملی موردبررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به پرونده‌های شهرستان فریدونشهر گفت: خانه‌موزه شهر فریدونشهر، معروف به خانه تاریخی رفیعی، اشکفت طویله، تپه بدرخانی، گورستان‌های ارامنه هوانس شماره یک و دو، گورستان ارامنه محله وسط با عنوان مریم مقدس، گورستان ارامنه محله بالا با عنوان نرسس مقدس، گورستان محله برف‌انبار معروف به سنگباران، گورستان‌های ارامنه روستاهای خلیل‌آباد، خنگ، سروشجان، بیجگرد و میلاگرد از جمله آثار پیشنهادی این شهرستان هستند.

او ادامه داد: در شهرستان چادگان نیز پرونده تپه تاریخی هوانیروزها، تپه تاریخی قیزلر، تپه تاریخی آبخفته، مکتب‌خانه چادگان و خانه عباسقلی معروف به طوسی‌خان در فهرست آثار پیشنهادی قرار دارند.

کرم‌زاده افزود: حمام تاریخی افوس، محوطه داژگان، تپه علیجان و تپه برآفتاب در افوس، محوطه خندق مهاباد و خانه حکیم در شهرستان اردستان، تپه تاریخی گنهران، بافت تاریخی عشین در شهرستان نائین، برج جلوخان و برج قیاس‌آباد در شهر نوش‌آباد شهرستان آران‌وبیدگل، برج کبوترخانه ورنامخواست، حمام بیسجون، سنگ‌نگاره‌های گوران و کبوترخانه کبوتر اجگرد در شهرستان لنجان نیز از دیگر پرونده‌های مطرح در این نشست‌ها هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان با اشاره به آثار پیشنهادی شهرستان اصفهان تصریح کرد: خانه جلال حسینی، خانه ایمانی، خانه تاریخی بشری، خانه تیموری، خانه وطنی، خانه کلاهی، خانه کهنه‌سوار، خانه کلباسی، خانه سلیمانی، قلعه باستان، حصار دیلمی، گلزار شهدای رمضان، گلزار شهدای اقتدار، گلزار شهدای عاشق‌آباد، موزه موسیقی ارامنه، یخچال کوهانستان، قلعه گورت، مسجد صفا، حمام تاریخی بانو مهدی در خوراسگان و خانه تاریخی بشری از جمله پرونده‌های پیشنهادی این شهرستان هستند.

او گفت: در شهرستان گلپایگان نیز پرونده حمام تاریخی گلپایگان، حمام رباط حسینیه و کبوترخانه علیجان؛ در شهرستان نائین خانه بنایی، خانه بنیادی، خانه حدادی و مسجد سید محمدیه؛ در شهرستان کاشان خانه سلامتی، خانه سهندی، مدرسه سعیدی، مسجد بصیر و مسجد ورکان؛ در شهرستان نطنز خانه فاطمی در بادرود و در شهرستان آران‌وبیدگل خانه فتاحی، گلزار شهدای محمدآباد، گلزار نوش‌آباد، قلعه عیسی‌خانی، برج جلوخان، برج قیاس‌آباد و حسینیه حجتیه در فهرست آثار موردبررسی قرار دارند.

کرم‌زاده خاطرنشان کرد: خانه محمدی‌زاده در انارک شهرستان نائین، سد قتلغ‌شاه در دهاقان، قلعه طهمورث در ورزنه، قلعه کهنه مهرجان در خوروبیابانک، محوطه ده‌نو و محوطه خنج در خوروبیابانک، مسجد زفره در کوهپایه، مسجد روستای مصر در خوروبیابانک، مسجد نیسیان، شبستان مسجد نیسیان و قلعه نیسیان در شهرستان اردستان، مسجد صاحب‌الزمان در شهرضا، کارخانه نوین در شهرضا، بافت روستای قارنه در دستجرد، بقعه شاه‌فیروز در برخوار، آسیاب حاج‌حیدر در شاپورآباد برخوار، کبوترخانه قورتان در ورزنه، گلزار شهدای سمیرم و گلزار شهدای ونک در شهرستان سمیرم نیز از دیگر آثار پیشنهادی برای بررسی در شورای ملی ثبت هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان با اشاره به اهمیت پرونده‌های تاریخی شهرستان فلاورجان گفت: ۴۰ پرونده مرتبط با آثار تاریخی این شهرستان نیز برای بررسی در فرآیند ثبت ملی آماده شده است که جلسات مربوط به بررسی این پرونده‌ها روز چهارشنبه ۲۰ آبان در شهرستان فلاورجان برگزار خواهد شد.

او با تأکید بر اهمیت ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث ملی و تعیین حریم آنها ادامه داد: ثبت ملی آثار، زمینه تثبیت جایگاه قانونی آنها را فراهم می‌کند و تعیین عرصه و حریم نیز با مشخص کردن محدوده‌های حفاظتی، ضوابط مداخله و الزامات قانونی، نقش مؤثری در صیانت از بناها و محوطه‌های تاریخی دارد.

کرم‌زاده تاکید کرد: پیگیری پرونده‌های ثبتی و تعیین حریم آثار تاریخی با هدف تقویت حفاظت اصولی، جلوگیری از تعرض به عرصه‌های تاریخی، فراهم کردن زمینه پژوهش و مرمت و بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت‌های میراثی استان دنبال می‌شود.

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