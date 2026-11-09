۴۰ اثر تاریخی فلاورجان در آستانه بررسی برای ثبت ملی

امیر کرم‌زاده، در گفتگو با خبرنگار میراث آریا اظهار کرد: باهدف شناسایی، مستندسازی و صیانت از ظرفیت‌های تاریخی و معماری شهرستان فلاورجان، پرونده ۴۰ اثر تاریخی این شهرستان برای طرح در شورای ملی ثبت و حریم آثار غیرمنقول آماده‌شده است تا وضعیت آن‌ها از منظر ضوابط و معیارهای ثبت آثار ملی موردبررسی قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به تنوع آثار پیشنهادی ادامه داد: این مجموعه شامل طیف گسترده‌ای از بناها و محوطه‌های واجد ارزش تاریخی، مذهبی، فرهنگی و معماری است که مساجد تاریخی، امامزاده‌ها، مجموعه‌های مذهبی، برج‌های کبوتر خانه، حمام‌ها، قلعه‌ها، خانه‌های تاریخی، کوشک‌ها، مناره‌ها، پل‌ها و سایر سازه‌های تاریخی را در برمی‌گیرد.

او افزود: در میان آثار پیشنهادی، مساجدی همچون مسجد بزرگ قهدریجان، مسجد حجتیه فلاورجان، مسجد حسن قهدریجان، مسجد زازران، مسجد افجد، مسجد طاد، مسجد دارگان، مسجد عزیزی و مسجد مزارع طاد قرار دارند. همچنین مجموعه مسجد، مقبره و قبرستان بابا محمود، امامزاده حمزه و قاسم و مجموعه تاریخی فرهنگی استراخاتون نیز از دیگر پرونده‌های موردبررسی هستند.

کرم‌زاده با اشاره به سهم قابل‌توجه سازه‌های مرتبط با معماری و اقتصاد تاریخی منطقه در این فهرست تصریح کرد: برج‌های کبوتر خانه بجگرد، چم‌رود، شمس‌الدین، اشترجان، دارافشان، شرودان، صحرا برج‌چی، لارگان، مزارع طاد، اجگرد و چهارقلوی رارا از جمله آثار پیشنهادی هستند که در کنار برج دیده‌بانی نرگان و انبار قلعه سیاه افشار، بخشی از ظرفیت‌های معماری تاریخی فلاورجان را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان گفت: حمام یزدآباد ابریشم، حمام میان‌ده فلاورجان، حمام وزیرآباد، قلعه وزیرآباد، مجموعه خانه، آسیاب و برج کبوتر خانه فرهنگ، خانه شیخی‌ها، خانه کبیری، کوشک سهروفیروزان، کوشک گلگون، پل سنگی اردال و مناره‌های لورک نیز در شمار پرونده‌هایی قرار دارند که در این نشست مطرح خواهند شد. گلزار شهدای سهروفیروزان نیز از دیگر آثار درج‌شده در فهرست پیشنهادی شهرستان است.

او با تأکید بر اهمیت شناسایی و ثبت آثار تاریخی شهرستان‌ها، ادامه داد: بررسی این پرونده‌ها در شورای ملی ثبت، گامی در مسیر شناسایی دقیق‌تر ظرفیت‌های میراثی فلاورجان و فراهم‌کردن زمینه‌های قانونی لازم برای حفاظت از آثار واجد ارزش تاریخی است.

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