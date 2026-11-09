به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید حلاج‌مقدم امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آثار به نمایش گذاشته‌شده در این نمایشگاه شامل دست‌بافته‌ها، طراحی‌ها، نقاشی‌ها و آثار فلزی است که در سال ۱۳۱۶ توسط دانش‌آموزان مدارس ایران به عنوان هدیه برای تجلیل از مقام شعر و ادب فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی به آرامگاه این شاعر بزرگ اهدا شده است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: در همین راستا و با عنایت به تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر برگزاری رویدادهای فرهنگی در مجموعه فرهنگی، پیشنهاد برگزاری نمایشگاه میراث هنری دانش‌آموزان ۸۰ سال پیش در آرامگاه فردوسی مطرح شده است.

او تصریح کرد: با توجه به فرارسیدن ۱۳ آبان روز دانش‌آموز و انتقال تقریباً ۶۰ قلم شیء فرهنگی از آثار هنری دانش‌آموزان دبیرستان‌های ایران که در سال ۱۳۱۶ به آرامگاه فردوسی اهدا شده، اشیای فوق در قالب نمایشگاه موقت با حضور مدیران استان از جمله آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای، ورزش و جوانان، مسئولان محلی و اصحاب رسانه افتتاح و رونمایی شد.

حلاج‌مقدم خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است این نمایشگاه یک حرکت فرهنگی ارزشمند نوستالژیک خواهد بود که میزبان نمایش آثار هنری خواهد بود که در سال ۱۳۱۶ توسط دانش‌آموزان مدارس ایران به عنوان هدیه برای تجلیل از شعر و فردوسی اهدا شده است؛ در این نمایشگاه آثار هنری از جمله انواع طراحی، نقاشی، دست‌بافته‌ها و آثار فلزی به نمایش درمی‌آید که بازتابی از جایگاه والای ادبیات فارسی در نظام آموزشی پیش از جنگ جهانی دوم و نشان‌دهنده سطح هنری دانش‌آموزان در آن دوره پرالتهاب تاریخی است.

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