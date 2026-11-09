به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از عروسک‌های «هرمز و تیدا» که در مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: طراحی و ساخت این عروسک‌ها با بهره‌گیری از نمادهای سنتی، آیینی و فرهنگی هرمزگان، اقدامی در مسیر بازنمایی هویت بومی و معرفی داشته‌های فرهنگی این منطقه است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان افزود: استفاده از عناصر فرهنگی و سنتی در طراحی شخصیت‌های نمادین، زمینه‌ای برای آشنایی نسل جدید با ریشه‌های فرهنگی و میراث ناملموس استان فراهم می‌کند و می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی بندرعباس در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

او با اشاره به انتخاب طرح امینه صادقی‌پور به‌عنوان اثر برگزیده مسابقه طراحی عروسک برند شهر خلاق بندرعباس، بیان کرد: خلاقیت هنرمندان در بازآفرینی نمادهای فرهنگی و تبدیل آن‌ها به محصولات هنری، ظرفیت تازه‌ای برای پیوند میان میراث‌فرهنگی و صنایع خلاق ایجاد می‌کند.

شهابی یادآور شد: بندرعباس در سال ۱۳۹۸ به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به شبکه شهرهای خلاق یونسکو پیوست و معرفی نمادهایی همچون «هرمز و تیدا» می‌تواند در تقویت هویت این عنوان و شناساندن فرهنگ و هنر هرمزگان مؤثر باشد.

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