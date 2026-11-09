به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ آیت احمدی امروز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان خراسان رضوی که در موزه بزرگ خراسان برگزار شد، با اشاره به حجم بالای مسئولیت‌های این یگان و کمبود شدید نیروی انسانی و امکانات به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی حفاظت از میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: در سطح استان خراسان رضوی بیش از دو هزار اثر ثبت ملی و ۶۳ موزه با چندین اثر ثبت جهانی وجود دارد، در حالی که نیروهای یگان حفاظت استان با کمبود مواجه است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت و توصیف آنان به عنوان سربازان گمنام عرصه میراث‌فرهنگی، از اخذ مجوز جذب نیروی‌های جدید خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های جذب این نیروها انجام شده و ان‌شاءالله به زودی به‌کارگیری خواهند شد. هم‌چنین تفاهم‌نامه بهره‌گیری از سربازان وظیفه و امریه نهایی شده و در هفته‌های آینده به استان‌ها ابلاغ می‌شود.



راهبرد نخست: هوشمندسازی و هم‌پوشانی با فراجا

سرهنگ احمدی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی و پایش تصویری در حفاظت از آثار تاریخی، خواستار همگرایی و هم‌پوشانی هرچه بیشتر یگان حفاظت با مجموعه فراجا و پلیس‌های تخصصی از جمله آگاهی، پیشگیری و فتا شد و از امضای تفاهم‌نامه با پلیس فتا در آینده نزدیک خبر داد.

راهبرد دوم: مشارکت مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی

او هم‌چنین بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی نظیر همیاران میراث فرهنگی، شوراهای اسلامی، دهیاری‌ها و ائمه جماعت برای صیانت از میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: با این حجم از کار، بدون مشارکت مردم و هم‌پوشانی با سایر دستگاه‌ها نمی‌توانیم موفق باشیم، سامانه ۰۹۶۶۲ نیز به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور با اشاره به اقدامات حوزه لجستیک و معیشت همکاران و توزیع یکصد دستگاه موتورسیکلت در استان‌ها و تولید لباس متحدالشکل با کیفیت مطلوب برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: همواره مهم‌ترین دغدغه آقای دکتر صالحی امیری کقام عالی وزارت برای همکاران به ویژه نیروهای یگان حفاظت معیشت و رفاه است و طی چند مدت گذشته اقدامات شایسته‌ای در این زمینه انجام شده است.

او از زحمات سرهنگ سید علی باقری، فرمانده پیشین یگان حفاظت خراسان رضوی تقدیر و برای سرهنگ علی حیدربیگی فرمانده جدید، آرزوی توفیق کرد.

همچنین سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی اظهار کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی نه فقط یک دغدغه فرهنگی بلکه حراست و پاسداری از هویت تاریخی ملت ایران است.

او بر ضرورت تعامل و همکاری متقابل برای حفاظت از آثار تاریخی تاکید کرد و گفت: اکنون که سردمداران استکبار جهانی علنی اعلام کرده‌اند قصد نابودی تمدن ایران را دارند حساسیت نسبت به حفاظت میراث‌فرهنگی و تمدن ایران بیشتر شده است.

موسوی تصریح کرد: استان خراسان رضوی بیش از ۲۳۵۰ اثر تاریخی دارد اما تعداد نیروهای یگان حفاظت با ماموریت‌ها هم‌خوانی ندارد، برای جبران کمبود نیروی یگان حفاظت علاوه بر استفاده از تکنولوژی‌های روزآمد حفاظتی، افزایش سهم استان از نیروهای جدید را درخواست داریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی از تلاش‌های سه ساله سرهنگ سیدعلی باقری فرمانده سابق یگان حفاظت میراث فرهنگی استان قدردانی کرد.



هم‌چنین سرهنگ ابوالفضل وهاب زاده رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در ابن جلسه گفت: این استان به امام رضا (ع) تعلق دارد و با تمام توان برای خدمت به زائران و مجاوران تلاش می‌کنیم.

او با قدردانی از سرهنگ باقری فرمانده سابق و آرزوی موفقیت برای سرهنگ حیدربیگی فرمانده جدید یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان، افزود: حفاظت از میراث و آثار تمدن چندهزار ساله خراسان رضوی مسئولیت بزرگ و مهمی است که نیازمند همکاری، هماهنگی و تعامل بین بخشی است.

در ادامه سرهنگ سید علی باقری تکریم و سرهنگ علی حیدربیگی به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان رضوی معارفه شد.

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