تعیین حریم نزدیک به ۲ هزار اثر تاریخی اصفهان در دستور کار شورای ملی ثبت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۸ آبان ماه و در نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان که با حضور حمیدرضا دوست‌محمدی، رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد، گفت: با دعوت از اعضای شورای ملی ثبت وزارت میراث‌فرهنگی، سفر تخصصی سه‌روزه این شورا به استان اصفهان آغازشده است و در جریان این سفر، پرونده‌های متعددی در حوزه ثبت آثار تاریخی و تعیین حریم بناها و محوطه‌های تاریخی بررسی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به بررسی ۱۵۰ پرونده برای ثبت ملی آثار تاریخی استان ادامه داد: از مجموع این پرونده‌ها، ۴۰ پرونده به شهرستان فلاورجان اختصاص دارد و تلاش می‌کنیم در فرآیند بررسی‌ها، شهرستان‌هایی که تاکنون سهم کمتری از ثبت ملی آثار داشته‌اند، موردتوجه بیشتری قرار گیرند.

او با اشاره به برنامه تعیین حریم آثار تاریخی استان افزود: تعیین حریم پهنه‌های شماره ۶ و ۷ محور فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهر اصفهان شامل محور چهارباغ، محور تاریخی و طبیعی زاینده‌رود و جلفا نیز در دستور کار قرار دارد.

کرم‌زاده تصریح کرد: در جریان این برنامه، تعیین حریم حدود یک هزار و ۹۷۹ اثر ثبت ملی و همچنین بررسی و ارزش‌گذاری تاریخی ۱۲۳ اثر واجد ارزش تاریخی در دستور کار قرارگرفته است. افزون بر این، برای حدود ۱۷۹ اثر فرهنگی و تاریخی نیز در جریان این نشست‌های تخصصی تعیین حریم انجام خواهد شد که دستاوردی قابل‌توجه در اجرای تکالیف حوزه ثبت و حریم آثار تاریخی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان با تأکید بر ضرورت کارشناسی دقیق در فرآیند تعیین حریم آثار تاریخی گفت: این جلسات در سطح ملی و با حضور مدیران حوزه ثبت آثار و حریم، کارشناسان وزارت میراث‌فرهنگی، صاحب‌نظران و استادان دانشگاه برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای بررسی‌های تخصصی و کارشناسی خواهد بود.

او با اشاره به حساسیت‌های موجود درباره تعیین حریم بناهای تاریخی افزود: موضوع این جلسات، تعیین حریم آثاری است که تاکنون حریم آن‌ها مشخص نشده و قرار نیست حریم آثار تاریخی که پیش‌تر تعیین‌شده است، کوچک‌سازی شود. در استان اصفهان، حتی در محدوده شهر اصفهان نیز آثار متعددی وجود دارند که هنوز تعیین حریم نشده‌اند و این برنامه باهدف تعیین ضوابط حفاظتی برای چنین آثاری دنبال می‌شود.

کرم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به خسارات واردشده به آثار تاریخی استان در جریان جنگ اشاره کرد و ادامه داد: برآورد خسارات وارده به آثار تاریخی اصفهان با محاسبه قیمت‌های سال گذشته حدود ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است، اما از این میزان خسارت، تنها حدود ۱۴۰ میلیارد تومان تأمین اعتبارشده که به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی نیازهای موجود نیست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان تصریح کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات، تمرکز اصلی اداره‌کل در مرحله نخست بر انجام اقدامات اضطراری، حفاظت فوری و استحکام‌بخشی بناهای آسیب‌دیده قرارگرفته است. در همین راستا، اقداماتی در میدان امام(ره)(نقش‌جهان)، باغ چهل‌ستون، مسجد سید، مسجد جامع عتیق، مسجد جامع خوانسار و شماری دیگر از آثار تاریخی استان در حال انجام است.

او با بیان اینکه بخشی از اقدامات مرمتی با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی دنبال می‌شود، گفت: برخی از بناهای آسیب‌دیده در شهرضا، دهاقان و دیگر مناطق استان نیز مرمت‌شده‌اند و مرحله نخست مرمت مسجد جامع خوانسار نیز به پایان رسیده است.

کرم‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای تداوم مرمت آثار تاریخی استان افزود: برنامه‌ریزی‌شده است تا پایان سال جاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی برای مرمت آثار تاریخی استان هزینه شود. البته برخی بناها برای انجام اقدامات اصولی به مطالعات تخصصی نیاز دارند و پس از تکمیل مطالعات، عملیات استحکام‌بخشی و مرمت آن‌ها به‌صورت مرحله‌ای و با استفاده از اعتبارات وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان با تأکید بر اینکه حفاظت از میراث تاریخی فرآیندی مستمر است، گفت: بناهای تاریخی همواره در معرض آسیب قرار دارند و نمی‌توان مرمت یک اثر را به معنای پایان نیازهای حفاظتی آن دانست؛ ازاین‌رو، نگهداری، پایش و مرمت مستمر این آثار باید در برنامه‌های حفاظتی استان مورد توجه قرار گیرد.

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